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بالفيديو.. محمد صبحي يهاجم صباحي بسبب” برنامج السيسي”: “لا تلوث المشير”

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بالفيديو.. محمد صبحي يهاجم صباحي بسبب” برنامج السيسي”: “لا تلوث المشير” بالفيديو.. محمد صبحي يهاجم صباحي بسبب” برنامج السيسي”: “لا تلوث المشير”

محمد صبحي

انتقد الفنان محمد صبحي المرشح الرئاسي حمدين صباحي، لمطالبته المشير عبدالفتاح بالإعلان عن برنامجه الانتخابي.

وقال “صبحي” في مداخلة هاتفية لبرنامج “باختصار” على قناة “المحور”، مساء الاثنين، مع الدكتور معتز عبدالفتاح: “الأخ صباحي الناس تعرف إنه وطني، لكن مينفعش اكعبل اللي جنبي أو ألوثه، علشان اصنع نجاحا، أنا عايز أشوفك انت هتقول ايه؟ هنقعد نتكلم ونقول برنامج السيسي، برنامج السيسي فين؟، بصراحة لا النخبة ولا المثقفين هيقرأوا برنامج، مش هنضحك على بعض، إحنا بنوصل للبسطاء عن طريق الشاشة، قولي بس رؤيتك للقادم ايه؟”.

وأضاف: “مش عايزين نختار بعاطفتنا، عايزين نختار بعقلنا، من لديه القدرة لتنفيذ ما يقول، أنا أقدر أقولك أحلام الدنيا، أقدر أقولك برنامج عبقري لمصر، ولكن الأذان بتحب تسمع الأحلام، المرشح بعد ما يكون رئيس الناس هتقوله عملت ايه؟ مش هتقوله برنامجك ايه؟”.

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