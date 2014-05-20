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” اونا ” ترصد بالصور آثار أحداث المدينة الجامعية للأزهر

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” اونا ” ترصد بالصور آثار أحداث المدينة الجامعية للأزهر ” اونا ” ترصد بالصور آثار أحداث المدينة الجامعية للأزهر

قام قام طلاب المدينة الجامعية بجامعة للأزهر في الساعات الاولى من يوم الثلاثاء بمظاهرة و قطع الطريق أمام المدينة الجامعية، مما دعى قوات الأمن بالتوجة الى المدينة الجامعية للتفريق الطلاب من أمام المدينة و فتح الطريق المقطوع .

فى الوقت الذى تتعامل فية قوات الأمن مع طلاب المدينة الجامعية،  قامت سيارة ملاكى من الشارع العمودى على المدينة الجامعية و أطلقت عدة طلقات حى أتجاه القوات المتمركزة أمام المدينة الجامعية مما أدى ألى أصابة 7 أشخاص من بينهم  الرائد  محمد الصعيدى  رئيس مباحث قسم ثانى مدينة نصر و 6 مجندين، و مقتل 3 مجندين آخرين .

وجاء فريق النيابة و رجال البحث الجنائى تبين من وجود أثار رصاص حى على أحدى العقارات المحيطة بالواقعة و سيارة خردة ملقاه أمام المدينة الجامعية و أثر طلق حى بصندوق للقمامة .

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أونا