” اونا ” ترصد بالصور آثار أحداث المدينة الجامعية للأزهر

قام قام طلاب المدينة الجامعية بجامعة للأزهر في الساعات الاولى من يوم الثلاثاء بمظاهرة و قطع الطريق أمام المدينة الجامعية، مما دعى قوات الأمن بالتوجة الى المدينة الجامعية للتفريق الطلاب من أمام المدينة و فتح الطريق المقطوع .

فى الوقت الذى تتعامل فية قوات الأمن مع طلاب المدينة الجامعية، قامت سيارة ملاكى من الشارع العمودى على المدينة الجامعية و أطلقت عدة طلقات حى أتجاه القوات المتمركزة أمام المدينة الجامعية مما أدى ألى أصابة 7 أشخاص من بينهم الرائد محمد الصعيدى رئيس مباحث قسم ثانى مدينة نصر و 6 مجندين، و مقتل 3 مجندين آخرين .

وجاء فريق النيابة و رجال البحث الجنائى تبين من وجود أثار رصاص حى على أحدى العقارات المحيطة بالواقعة و سيارة خردة ملقاه أمام المدينة الجامعية و أثر طلق حى بصندوق للقمامة .