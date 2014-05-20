85 مليار يوان صيني ماحققته TCL في مبيعات شاشات التليفزيون عالميًا

إحتفلت شركة TCL العالميه بمناسبة حصولها على المركز الثالث عالمياً فى مبيعات شاشات التليفزيون و بتقديمها للجيل الجديد من تليفزيونات LED 4K UHD ذات التطور التكنولوجى والجوده العاليه و التى تطرحها فى مصر مجموعة شركات العربى باعتبارها الشريك الرسمى و الوحيد لها داخل الأسواق المصريه بعد النجاحات التى حققتها مجموعة العربى مع شركائها فى اليابان.

أكد المهندس محمد محمود العربى الرئيس التنفيذى لمجموعة شركات العربى أن الشراكة بين العربى و شركةTCL الصينية بدأت فى عام 2013 على أن تقوم مجموعة العربى بتسويق تليفزيونات TCL ذات الشهرة العالمية و التى تحقق المركز رقم 1 فى الأسواق الصينية لتصبح فى وقت قصير للغاية ذات اسم معروف فى مصر نظراً لجودة المنتج و اسم و ضمان العربى الذى يتمتع بثقة المستهلك المصرى وأضاف أن مجموعة العربى نجحت فى تسويق أكثر من 15 ألف وحدة من تليفزيونات TCL خلال تلك الفترة محققة بذلك خطوة هامة فى بداية تعامل عملاء العربى مع TCL الصينية من خلال ما يقرب من 110 عميل من كبار عملاء العربى المنتشرين فى كافة محافظات مصر حيث بلغت مبيعاتها فى 2013 أكثر من 85 مليار يوان صينى من مبيعات أكثر من 17184000 وحدة وارتفاع 6.5 في المئة من حصة السوق العالمية ، مما أتاح لها أن تحصل على المرتبة الثالثة على مستوى العالم وأشار العربى إلى أنه لا يوجد أى تخوف من عقد شراكة جديدة مع الشركات الصينية خلال الفترة الحالية وأن الحديث عن السلع الصينية الرديئة لا يتمثل فى الشراكة مع كبرى الشركات الصينية المنتجة للأجهزة الإلكترونية موضحا أن الصين أصبحت حاليا تمثل الثالثة على مستوى الدول الأوروبية فى غزو منتجاتها للأسواق مؤكد أنه يوجد لدينا دراسه أن توجهات السوق تتجه نحو الصين بإعتباره رقم 3 على مستوى العالم وهذا يدل على الجوده العاليه .

منوها عن دخول الجيل الثالث من شاشات tcl العالمية ، لإنتاج شاشات للجيل الجديد من تليفزيونات LED 4K UHD فى مصر ، وتطرحها فى مصر مجموعة شركات العربى باعتبارها الشريك الرسمى و الوحيد لها فى مصر.

وأشار إلى أن مجموعة العربى تنتج 5 أنواع من الشاشات بما يمثل 40 % من حجم السوق المحلى لافتا إلى أن مجموعة العربى ستنتج شاشات Tcl وتخصص إنتاجها للتصدير مما يعود بالنفع على الإقتصاد المصرى وتوفير فرص عمل للشباب والخريجيين لتحسين الأحوال المعيشيه بالبلاد