مجلس الأمن يرحب باجراء الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة في غينيا بيساو

عقد مجلس الأمن الدولي عصر اليوم بتوقيت نيويورك جلسة مشاورات مغلقة حول الوضع في غينيا بيساو،استمع خلالها أعضاء المجلس لإحاطتين من الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة السيد خوسيه راموس هورتا ،ورئيس لجنة بناء السلام في غينيابيساو السفير أنطونيو دي أغيار باتريوتا بشأن الأنتخابات الرئاسية التي جرت مؤخرا هناك.

ورحب أعضاء المجلس بانتهاء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في غينيا بيساو وأعربواعن تقديرهم لمساهمات الاتحاد الأفريقي ، والدول الأ‘ضاء بالجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا ” إكواس ” والمؤسسات والجهات المانحة وخاصة الاتحاد الأوروبي.

وأثني أعضاء المجلس في بيان صحفي علي الدور الذي تقوم به السلطات المسؤولة عن الفترة الانتقالية ل ،واشادوا بمواطني غينيا بيساو الذين شاركوا في الانتخابات بأعداد قياسية .

ودعا مجلس الأمن جميع الأطراف إلى احترام نتائج الانتخابات كتعبير عن الإرادة الديمقراطية لشعب غينيا بيساو ،وحثوا الأطراف السياسية علي معالجة أي خلافات محتملة بشأن نتائج الانتخابات من خلال القنوات المناسبة .

ودعا أعضاء مجلس الأمن الأجهزة الأمنية إلى احترام النظام الدستوري ، بما في ذلك نتائج الانتخابات، و أعادوا التأكيد علي ضرورة أن تقوم الأجهزة الأمنية باخضاع نفسها بشكل كامل للسيطرة المدنية .

أ ش أ