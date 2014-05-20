لجنة التوجيه الأفريقية بشأن نزع السلاح تبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء

ذكرت مفوضية الاتحاد الأفريقى أن لجنة التوجيه الأفريقية بشأن الأسلحة الصغيرة والخفيفة ونزع السلاح بحثت خلال اجتماعها فى نيروبى سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء لمكافحة إنتشار تلك الأسلحة بطريقة غير مشروعة .

وقالت المفوضية فى بيان أصدرته فيما يتعلق بهذا الشأن إن هذا الاجتماع إستضافه المركز الاقليمى للأسلحة الصغيرة ، وشارك فيه ممثلو الدول الأعضاء فى لجنة التوجيه ومن بينها الدول الأعضاء فى مجموعة السوق المشتركة بمنطقة شرق وجنوب أفريقيا / الكوميسا / والمجموعة الأفريقية الشرقية والمجموع الاقتصادية بغرب أفريقيا / إيكواس / والهيئة الحكومية للتنمية الافريقية / الايجاد / ومنطقة المؤتمر الدولى بشأن البحيرات الكبرى وغيرها.

وجاء فى البيان ” ان الاجتماع أتاح فرصة لتبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا المتعلقة بتعزيز التعاون والتنسيق فى الدول الأعضاء لمكافحة عمليات الانتشار غير المشروعة للأسلحة الصغيرة والخفيفة .

وأشار البيان إلى أن لجنة التوجيه كان قد تم تشكيلها خلال شهر يونيو عام 2008 لتعزيز قدرات التجمعات الاقتصادية الاقليمية والأجهزة الاقليمية الأخرى وتنسيق جهودها للحد من إنتشارتلك الأسلحة بطريقة غير مشروعة.

> أ ش أ