حملة أمنية مكبرة على مركز الوقف بقنا‎

قامت مديرية امن قنا اليوم بحملة مكبرة استهدفت مركز شرطة الوقف من اجل تحقيق السيطرة والتواجد الامني وضبط كافة المخالفات فى المجالات المختلفة

تلقى اللواء محمد كمال مدير امن قنا اخطارا من العميد محمد عثمان مدير المباحث بتفاصيل الحملة والتى اسفرت عن ضبط عدد 1 سلاح ناري ، فرد خرطوش ، وعدد طلقتين من ذات العيار، بجانب ضبط كمية من نبات البانجو و ضبط 135 مخالفة مرورية متنوعة ، 30 حالة اشغال طريق وازالة 62 حالة تعديات على الأراضي الزراعية والمملوكة للدولة

> و تمكنت الحملة من ضبط سلاح ابيض ، وعدد 5 قضايا في مجال الاموال العامة، وعدد11 قضية اداب متنوعة ، بالاضافة الى ضبط 57 قضية تموين ، وعدد5 قضايا في مجال المصنفات الفنية -، وعدد 3 قضايا في مجال الاحداث

> وتمكنت الحملة من تنفيذ عدد64 حكم متنوع ، و ضبط محكوم علية في جناية سرقة بالاكراة