روتانا تقدّم الألبوم الأول لبلقيس

تستعد شركة روتانا للصوتيات لطرح انتاجاتها الغنائية حسب خطتها الصيفية .

وأحد هذه الإصدارات سوف يكون للنجمة "بلقيس" إبنة الموسيقار المعروف الفنان أحمد فتحي،التي سوف تقدّم ألبومها الأول مع شركة روتانا بعد توقيعها لإنتاج وإدارة حفلاتها الغنائية.

الألبوم سيتم طرحه في الأسواق يوم غد الخميس 23 مايو ، ويحمل عنوان "مجنون بلقيس" ويتضمن 13عمل غنائي منوّع ، 12 عمل باللهجة الخليجية وعمل واحد باللهجة المغربية تعاونت فيه مع مجموعة كبيرة من الشعراء والملحنين المنتمين إلى أجيال مختلفة ، كما يضمّ الألبوم أغنيات رومانسية وأخرى سريعة إلى جانب الكلاسيكي بالإضافة إلى لون الراي المغربي .

وتأتي الأعمال كما يلي .. "مجنون" كلمات وألحان عبد الله السالم ، "دقوا خبيتي" كلمات تركي الشريف وألحان فايز السعيد ، "ما طلبت البعد" كلمات فهد جمال وألحان الأنين، "مرار" كلمات وألحان محمد سعيد حارب ، "هذا منو" كلمات والحان عبد الله السالم ، "وش فيه متغير" كلمات أنور المشيري وألحان المحب، "طابت جروحي" كلمات بدعة وألحان أحمد فتحي، "معدبني هوا" كلمات مصعب العنزي وألحان مراد قزناي، "أحب السعودية" كلمات وألحان تركي الشريف ، "على راحتك" كلمات محمد الغرير وألحان العز، "حسبي عليك الله" كلمات الأمير فهد بن خالد بن مشاري آل سعود وألحان يحيى الكعكي، "القلب وما يهوى" كلمات الأماني وألحان عبد الله المناعي "أربع دقايق" كلمات خالد العوض وألحان عصام كمال .

وقد أشارت النجمة بلقيس من جانبها إلى أنها اختارت عنوان هذا الألبوم "مجنون بلقيس" تقديراً لجمهورها ، وأول أغنية في الألبوم تحمل عنوان "مجنون" وهي إشارة إلى أحد المعجبين من جمهورها الذي سعد كثيراً بهذه التسمية لأنه يعرف "بمجنون بلقيس" على موقع التواصل الاجتماعي بهذا الإسم .

كما أشارت النجمة بلقيس إلى الأغنية المغربية الوحيدة في الألبوم "الراي" وقالت أنها أتت تقديراً لجمهورها المنتشر في المغرب العربي .