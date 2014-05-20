محمد بن نايف يهدي منسوبي الداخلية مدينتين طبيتين في الرياض وجدة هما الأكبر بالمملكة بسعة 3 آلاف سرير

الرياض - محمد السهلي تصوير -عبداللطيف الحمدان

زف المشرف العام على الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية الدكتور أحمد محمد العيسى هدية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية لمنسوبي الوزارة بالإعلان عن إنشاء أكبر مدينتين طبيتين في المملكة تابعة لوزارة الداخلية في كل من الرياض وجدة بسعة 3 آلاف سرير وتسلمها خلال أقل من 3 سنوات كأكبر المدن الطبية وأسرعها في الإنشاء والتجهيز إضافة لمستشفيات قوى الأمن الداخلي في كل من الرياض ومكة المكرمة والشرقية لتتجاوز الأسَّرة الكلية 4 آلاف سرير وتضم هذه المدن الطبية 6 مراكز متخصصة ومتقدمة في معالجة أمراض النساء والأطفال والأمراض النفسية وجراحة الأعصاب ومعالجة الأمراض المستعصية من خلال كل تخصص بالإضافة للمراكز الصحية الأخرى.

جاء ذلك في تصريح ل"الرياض"عقب افتتاحه فعاليات ندوة اليوم العالمي للربو والتي نظمتها يوم أمس الاثنين في فندق الماريوت الخدمات الطبية بوزارة الداخلية ممثلة بمركز صحي مدينة تدريب الأمن العام بحضور مساعد مدير الأمن العام لشؤون التدريب اللواء علي الغامدي ومدير لجنة التدريب والتعليم الطبي المستمر الدكتور عثمان الحقيل.

د. العيسى : خطة حج هذا العام الطبية ستكون مميزة على جميع المقاييس وتحويل المراكز الصحية الى جزء من المستشفيات

ربط المراكز الصحية بالطب المرئي لتفعيل التعليم المستمر

وقال الدكتور العيسى هناك توجيه من سمو وزير الداخلية على إيجاد نقلة نوعية في وقت قياسي في الخدمات الطبية المقدمة لمنسوبي الوزارة ولعموم المواطنين المستفيدين من هذه المدن والمستشفيات والمراكز الصحية وذلك بتحقيق الهدف النبيل "لا صحة بدون أمن ولا أمن بدون صحة" وهو مايسعى لتحقيقه سموه وفي أقرب وقت وسيلحظها الجميع خلال الأشهر القادمة بمشيئة الله.ومن أهم هذه الأمور النقلة القادمة والمميزة للخدمات الطبية في خطة حج هذا العام وذلك بدعم من مدير الأمن العام اللواء عثمان المحرج .

وأضاف قائلا: بدأنا في عمل الورش الميدانية على أراضي المدن الطبية تجهيزا للبدء في الإنشاءات وكذلك نعمل على تطوير المركز الصحية الحالية لتصبح مراكز صحية متخصصة ومتقدمة طبيا بحيث يكون كل مركز جزءاً من المستشفى من ناحية الفحص بالأشعة والمختبرات وعند موعد مراجعة المريض للمستشفى سيجد الطبيب أمامه 70%من التشخيصات الطبية للمريض وهذا يسرّع في كسب الوقت واختصار المواعيد على المريض ,كما أنه سيتم بالتعاون مع الهيئة السعودية للتخصصات الطبية التي خصصت لنا ساعة أسبوعيا لحضور التعليم المستمر لمنسوبي المراكز الصحية في أنحاء المملكة وذلك بالربط من خلال تفعيل الطب الاتصالي المرئي في جميع المراكز ويقدم كل مركز خطته وتتم مناقشته وهذا يسهم في رفع مستوى الأداء الطبي لدى منسوبي الخدمات الطبية وسنبدأ بمركز طبي الوزارة ومن ثم مركز تدريب الأمن العام بالرياض وذلك بعد أن أقمنا العديد من الورش خلال الأشهر الماضية ومن أهمها وجود هذه المحاضرة وسيوجد هذا الربط التنافس بين المراكز ويجاد نقلة نوعية في التعليم الطبي المستمر.

وأشاد بالتعاون من قبل الأجهزة الأمنية المختلفة وإيجاد شراكة عملية مع الخدمات الطبية وأجدها فرصة للإشادة بشراكتنا مع الأمن العام الذي فتح لنا جميع الأبواب لتحقيق هذا الهدف. وقال عن المحاضرة إن أهميتها تكمن في طريقة علاج الربو وحساسية الصدر وأهمية التشخيص الطبي المتقدم لها لما يعانيه الأمهات والآباء في حال التشخيص غير الدقيق وأنواع المرض والوقاية منه وعمل التوعية لهذا المرض حيث منظمة الصحة العالمية أقامت هذا اليوم العالمي لداء الربو اعترافا بحاجة المرضى المصابين بكافة أنحاء العالم للحصول على العلاج المناسب والتثقيف الصحي. ومن ثم أقيمت 3 ورش على هامش الفعاليات أدارتها بالتناوب كل من الدكتورة وضحى الغامدي والدكتورة منيرة محمد العقيل والأخصائية صالحة الشهري وحاضر فيها كل من الدكتور محمد الزهراني والدكتور محمد الغبين والدكتور محمد خان .