«هيئة المدن الصناعية».. ماضون إلى «مستقبل أفضل» و«اكتفاء ذاتي» وتوطين الوظائف

أنشئت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" عام 2001م، وتتمثّل مسؤوليتها في تطوير أراضٍ صناعية متكاملة الخدمات، حيث تشرف الهيئة حالياً على أكثر من 32 مدينة صناعية ما بين قائمة وتحت التطوير في مختلف مناطق المملكة، وتستهدف بحلول عام 2016م 40 مدينة صناعية.

وتضم المدن الصناعية القائمة أكثر من 5400 مصنع تزيد استثماراتها عن​ 250 مليار ريال ويعمل فيها أكثر من 300 ألف موظف، كما تتميز هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية بالعديد من المزايا الاقتصادية والحوافز الجاذبة للمشروعات الصناعية والتقنية والخدمية والسكنية والتجارية، فالإيجار السنوي للأرض يبدأ من ريال واحد للمتر المربع، وصناديق التمويل الحكومية والبنوك تقرض المشروعات الصناعية بقروض ميسرة تصل إلى 75% من رأس المال ومدة سداد تصل إلى 20 سنة، وهناك تسهيلات أخرى لدعم الصادرات بتقديم ضمان الصادرات وإعفاء جمركي للواردات من المواد الخام والآلات.

وهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية مسؤولة أيضاً عن خلق البيئة المثالية لتنمية وتطوير مناطق التقنية والتكنولوجيا في المملكة، فهي تشرف على منطقتي تقنية وتسعى لتخصيص مناطق أخرى لاستقطاب أحدث الاستثمارات التقنية، كما تشرف على ست مدن صناعية خاصة وبصدد الإشراف على المزيد منها.

"ندوة الثلاثاء" تستضيف هذا الأسبوع مدير عام هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية وكبار المسؤولين في الهيئة بمشاركة عدد من رجال الأعمال؛ للحديث عن المنجزات والتطلعات ومفترحات التطوير للمستقبل.

جهود الهيئة

في البداية قدّم "م. صالح الرشيد" نبذة عن مهام ومسؤوليات الهيئة وما حققته من إنجازات كبيرة خلال فترة وجيزة، مما عزز من استراتيجيتها في توطين الصناعة الوطنية، وتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة، مشيراً إلى أنّ السنوات السبع الماضية شهدت توسعاً ملحوظاً في المدن الصناعية، حيث بلغ عددها (32) مدينة صناعية، مزودة بالخدمات الأساسية، ومنتشرة بجميع مدن المملكة، بنسبة نمو يصل (129%)، كما ارتفع عدد المصانع إلى (5400) مصنع، بمعدل نمو يصل (177%)، كما بلغ نمو مساحات الأراضي المطورة (163.000.000) م2، بنسبة نمو تصل (307%)، فيما وصل حجم نمو الطاقة الكهربائية للمدن الصناعية إلى (215%).

شباب الأعمال

وتساءل "أحمد السعيد" عن دور "مدن" في دعم شباب الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة؟، وأجاب "م. صالح الرشيد"، موضحاً أنّ الهيئة تحرص عبر العديد من المبادرات على إيجاد بيئة جاذبة لشباب الأعمال وتوليهم اهتماماً خاصاً وكذلك أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، المتطلعين للاستثمار في القطاع الصناعي، ودعمهم من خلال عدة محاور تتمثّل في توفير عدد من الفرص الاستثمارية في المدن الصناعية، وإنشاء حاضنات لتبني الأفكار الإبداعية الصناعية لتشجيع الشباب، وإطلاق جائزة الإبداع الصناعي لإثراء القطاع الصناعي بأفكار لمشروعات صناعية مبتكرة يقدمها أصحاب الأفكار ورواد ورائدات الأعمال.

وأضاف أنّ هذه المبادرات تأتي في إطار تحفيز المبدعين من أبناء وبنات الوطن، حيث تم خلال عام 2013م تكريم ثلاثة فائزين، ودعمهم لتحويل أفكارهم إلى مشروعات صناعية، كما سيتم خلال العام الحالي تكريم خمسة فائزين بجوائز تتجاوز المليوني ريال، فضلاً عن مشروع المصانع الجاهزة الذي يستهدف رواد ورائدات الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهي مبنية بكامل الجاهزية وبمواصفات نموذجية، مشيراً إلى أنّه قد انشأت مدن مصانع جاهزة صغيرة، قليلة التكلفة، تتناسب مع مشروعات شباب الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، تم تشييدها وفق أحدث المواصفات والمعايير العالمية؛ لخلق بيئة إنتاجية متكاملة، وهذه المصانع متوفرة للراغبين الجادين في الاستثمار.

شباب طموح

وعلّق "د. خالد الميمني" على ما ذكره "م. صالح الرشيد"، مبيّناً أنّ الشباب السعودي طموح بطبعه، ويتسم بالجدية، ولديه ثقافة العمل الحر والرغبة في الانطلاق نحو آفاق النجاح، مستشهداً بالإقبال من جانبهم لريادة الأعمال، مما يؤكد قدرتهم على تجاوز التحديات والإبداع في مشروعاتهم الصناعية، مشيراً إلى أنّ هناك تنسيقا وتعاونا مستمرا بين "مدن" وكافة الجهات ذات الصلة في المملكة، حيث تعمل جميعها على تنفيذ إستراتيجية الدولة، لجعل الصناعة الخيار الاستراتيجي لتنويع مصادر الدخل.

مشاركة القطاع الخاص في أعمال الإنشاء والتطوير والتشغيل وتطوير المجتمع والمحافظة على البيئة وجذب الاستثمارات

تسهيل الإجراءات

وتساءلت "طرفة المطيري" عن تسهيل وتسريع إجراءات الاقتراض والتمويل المناسب لهذه المصانع لتحقيق الهدف المنشود منها، وأجاب "د. خالد الميمني"، موضحاً أنّ برامج التمويل تقدمها جهات متخصصة، مثل: صندوق التنمية الصناعية، وبنك التسليف، وبرنامج كفالة، بالتعاون مع المصارف التجارية، وشركة واعد، وكل هذه الجهات لديها إجراءاتها، وهناك الكثير من عملاء "مدن" استفادوا من هذه التسهيلات والقروض والتعاون مستمر، موضحاً أن من أهم الإجراءات التي تغيّرت لصالح الصناعيين مؤخراً رفع نسبة التمويل الذي يقدمه صندوق التنمية الصناعية السعودي إلى (75%) من حجم الاستثمار، وتمديد فترة السداد لتصل إلى (20) سنة، وذلك لدعم نمو المشروعات الصناعية في المدن الواعدة.

وتداخل "د. سليمان الرشودي"، مطالباً بالمزيد من المرونة في الإجراءات، خصوصاً للجادين من الشباب ورجال الأعمال وكافة المستثمرين، بينما أكّد "د. خالد الميمني" على أنّ الاشتراطات والإجراءات مرنة للجادين والملتزمين بالأنظمة وشروط التعاقد، لكن المصنع المخالف يرى أنّها غير مرنة، مضيفاً أنّ "مدن" تتدرج بتطبيق الاشتراطات وتمنح إنذارا بمهلة زمنية كافية للتصحيح، وكل عملائها محل اهتمام، ويتعامل معهم بهدف خدمتهم وإرضائهم، ويتم تطوير وتحسين الاجراءات والاشتراطات بعد تقييمها بشكل دوري، مشيراً إلى أنّه تم فتح قنوات تواصل متعددة، من خلال هاتف البلاغات (1920) الذي يتلقى الاتصالات من (7صباحاً-11مساء) يومياً، ما عدا "الجمعة" و"السبت".

واحات "مدن"

وأوضح "م. عبدالله الفصّام" أنّ الهيئة شرعت في اتخاذ الخطوات التنفيذية لتطوير واحات "مدن"، بإرساء بنية تحتية متكاملة وفق أحدث الطرز والمواصفات العالمية، وعمل تصاميم خاصة لها تراعي خصوصية المرأة السعودية واحتياجاتها، وتوفير كافة الخدمات الضرورية، مع اختيار مواقعها بعناية لتكون قريباً من التجمعات السكنية لسهولة وصول العاملات والموظفات إلى المدينة، وذلك لخلق بيئة جاذبة لعمل المرأة.

مهن المرأة

وتساءل "سليمان السعيد" عن المهن والحرف التي تتناسب مع المرأة، وبيّن "م. عبدالله الفصّام" قائلاً:"حسب ما هو مخطط له سوف تضم واحات مدن مصانع في العديد من القطاعات الصناعية الخفيفة والنظيفة التي تتناسب مع اهتمامات المرأة وتتوافق مع ميولها، مما يمكِّن رواد ورائدات الأعمال من البدء بمشروعات صغيرة ومتوسطة، مثل: الصناعات الغذائية، وصناعة الشكولاتة، والحلويات، ومصانع المنسوجات، والملابس الجاهزة، وصناعة الذهب والمجوهرات، وصناعة التمور، والأدوية، والمستلزمات الطبية، والتعبئة، والتغليف، والألعاب، والتراثيات، والمشغولات الحرفية، وغيرها من المشروعات الصناعية الخفيفة والصديقة للبيئة".

وأضاف أنّ "واحات مدن" ستضم العديد من المصانع الجاهزة، التي سيتم بناؤها بمواصفات خاصة لاستقطاب استثمارات صناعية صغيرة ومتوسطة، تمكِّن رواد ورائدات الأعمال من الاستثمار فيها، مستدركاً: "هناك مصانع جاهزة تم بناؤها في بعض المدن الصناعية المهيأة لعمل المرأة بمواصفات مميزة تم تسليم عدد منها للمستثمرين، وبدأ بعضها في الإنتاج وحقق نجاحات كبيرة"، مشيراً إلى أنّ "واحات مدن" تزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في مجال الخدمات المساندة، وتعمل "مدن" حالياً على استقطاب القطاع الخاص لتنفيذ تلك المشروعات.

أسعار غير عادلة!

وتداخلت "طرفة المطيري"، معتبرةً أنّ الأسعار المقررة لهذه المصانع في المدن الرئيسة تعدّ متفاوتة، على أساس أنها مستهدفة لصناعات خفيفة متشابهة، لافتةً إلى أنّه من العدل التجاري أن تتقارب أسعار التأجير فيها، حتى وإن تمت الإشارة إلى أنّ المدن الرئيسة تواجه شحا في الأراضي، فهذه أراضٍ حكومية مدعومة من الدولة، وتكلفة المواصلات لا تصل إلى الضعف للنموذج نفسه المعد في سدير أو المدن الصغيرة الأخرى، مما يؤدي إلى انعدام التوازن في تكلفة تشغيل المشروع، وبالتالي يؤثر ذلك على التنافس التسويقي، خاصةً إذا قورن بأراض في مدن يتم التأجير فيها بسعر ريالين للمتر الفضاء، ولا يتجاوز في كل الأحوال أربعة ريالات مقارنة بالمصانع الجاهزة التي تتحدث عنها الآن، والتي وصل سعر التأجير فيها ما يزيد عن (176) ريالا للمتر المربع، هذا عدا ما يتحمله المستأجر من تكلفة تأسيسية تشمل تمديد الكهرباء والإضاءة والتكييف، وتوفير وسائل السلامة، إضافةً إلى ما يتكبده المستثمر من تكلفة سكن العمال.

دعم المدن الواعدة

وعلّق "م. صالح الرشيد" على ما ذكرت "طرفة المطيري"، مؤكداً وجود هذا الاختلاف، مبرراً ذلك بأنّ هدفه دعم المدن الصناعية الواعدة في المناطق الأقل نمواً، لجذب الاستثمارات إليها، مثل عرعر، وتبوك، وحائل، وحفر الباطن، ونجران، وجازان، وعسير، والباحة، أما إذا رغب العميل الحصول على أحد المصانع الجاهزة التي توفر الكهرباء، والمياه، ووسائل السلامة، والمباني، والمواقف، فلا يمكن أن يكون إيجار أرض فضاء مثل إيجار مصنع متكامل، لذا فإنّ إيجار المصانع الجاهزة يعرض على العملاء كخيار، إما أن يستأجر أرضا ويتولى هو أعمال البناء، أو يستأجر مبنى من المصانع الجاهزة والتي تعدّ أسعارها الأقل على مستوى دول المنطقة.

وأضاف أنّ الإيجار هو مقابل الخدمات، والتشغيل، والصيانة، ويكلّف مدن أكثر من(9) ريالات للمتر الواحد، ولدعم الصناعة تحملت موازنة "مدن" الجزء الأكبر، وتحمل الصناعي المستفيد من الأرض والخدمات الجزء الأقل، ومع هذا تعدّ إيجارات "مدن" من أقل الأسعار على مستوى دول المنطقة، لافتاً إلى أنّ تأجير سكن العمال مشروع استثماري عقاري يقدمه القطاع الخاص لخدمة المصانع، وله أسعاره التي تتناسب مع أسعار السوق، وتحرص "مدن" على توفير المرافق المساندة للمصانع، مثل المجمعات السكنية، والتجارية، والخدمية، لدعم الصناعيين بالخدمات المساندة، وفق معايير تحقق متطلبات الجميع.

أقل تكلفة

وعلّق "د. سليمان الرشودي" على ما ذكره "م. صالح الرشيد"، قائلاً: "حقيقةً فإننا كصناعيين مستفيدين من هذه الخدمات، ونتقبل تلك الزيادات في أسعار تأجير الأراضي ما دمنا نحصل على الخدمات التي نحتاجها، وللعلم فإنّ هذه الخدمات كانت تكلفنا الكثير سابقاً، والآن تشكر مدن على توفيرها، وهي في تقديري ما زالت أقل من التكلفة الفعلية على مدن، وأقل من تكلفة الخدمات التي تقدم في الدول المجاورة".

شراكة القطاع الخاص

وتساءل "سليمان السعيد" عن مدى إعطاء القطاع الخاص السعودي شراكة في تنمية المرافق في المدن الصناعية؟، وأجاب "م. علي العمير"، مؤكّداً على وجود شراكة مع القطاع الخاص، مشيراً إلى تجربة "مدن" في تفعيل دور القطاع الخاص واستقطابه للاستثمار في الخدمات المساندة والمرافق اللوجستية، لافتاً إلى أنّ "مدن" تعمل على استقطابه كشريك استراتيجي، للاستثمار في الخدمات المساندة بمدنها الصناعية، من خلال مشروعات حق الانتفاع (BOT).

وأضاف أنّ "مدن" تسعى لتحقيق كافة الخدمات التي يحتاجها المستثمر الصناعي، في مقدمتها وسائل النقل، سواء لنقل المواد الأولية للمصانع، أو المنتج إلى الأسواق المستهدفة، وغيرها من الخدمات التي من شأنها خلق بيئة صناعية متكاملة.

مجمعات سكنية

وعقّب "م. صالح الرشيد"على ما ذكره "م. علي العمير"، قائلاً: "لقد استقطبنا القطاع الخاص للاستثمار بالمجمعات السكنية لجميع الفئات: عمال، ومهندسين، وعوائل، والاستثمار في المراكز التجارية لخدمة المدينة الصناعية والمناطق المجاورة لها، والمراكز الطبية، والمطاعم والخدمات البنكية، لتوفير بيئة محفزة للعمل بل السكن في بيئة صناعية".

بيئة جاذبة

وتداخل "د. سليمان الرشودي"، مشيداً بجهود الهيئة لخلق بيئة جاذبة للاستثمار الصناعي، من خلال توفير البني التحتية الحديثة المتكاملة، والخدمات الضرورية، في جميع مدنها الصناعية، إضافةً إلى المزايا والتسهيلات التي تقدمها المملكة، مما انعكس إيجاباً على جذب الاستثمارات المحلية والعالمية، مضيفاً: "لا يختلف اثنان على أنّ بيئة الاستثمار في المملكة باتت مشجعة للغاية، خاصةً في ظل العديد من التسهيلات التي تقدمها الدولة لتوفير البيئة المناسبة للاستثمارات الصناعية، مثل الإعفاءات الجمركية التي أصبحت تنفذ إلكترونياً، فيما كانت تستغرق عدة أشهر في السابق، إضافةً إلى إ

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