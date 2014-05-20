مجلس الوزراء يقر مشروع النقل العام بحاضرة الدمام ومحافظة القطيف

رأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظه الله الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر امس الاثنين، في قصر السلام بجدة. وفي بداية الجلسة، أطلع سمو ولي العهد المجلس على فحوى المباحثات التي أجراها سموه مع جلالة الملك خوان كارلوس ملك مملكة أسبانيا، منوهاً بعمق العلاقات التي تربط بين البلدين وحرص الجانبين على تعزيزها في مختلف المجالات. وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء استعرض بعد ذلك عددا من الموضوعات في الشأن المحلي والإقليمي والدولي، حيث اطلع على نتائج الاجتماع التشاوري الأول لمجلس الدفاع المشترك لأصحاب السمو والمعالي وزراء الدفاع بدول مجلس التعاون الخليجي بحضور معالي وزير الدفاع الأمريكي لبحث وجهات النظر حول أطر التعاون بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في تعزيز الأمن الإقليمي والسلام العالمي، منوهاً بتأكيد الاجتماع الرغبة بين الجانبين لتعزيز علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية بينهما وتنسيق الجهود لتحقيق مزيد من التعاون المشترك لحفظ أمن المنطقة واستقرارها. ورحب المجلس بنتائج أعمال الدورة الأولى لمنتدى الاقتصاد والتعاون العربي مع دول آسيا الوسطى وجمهورية أذربيجان، وما شهده من توقيع اتفاقيات ثنائية، وبإعلان الرياض الصادر عن الدورة،

الموافقة على قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

تأكيد أهمية تطوير منظومة الإعلام العربي والالتزام بميثاق الشرف الإعلامي

وما أبداه الجانبان من مبادرات بناءة لتوثيق عرى التعاون المشترك وتطويره، معرباً عن الأمل أن يكون في ذلك انطلاقة قوية لتعاون بنّاء بين المجموعة العربية ودول آسيا الوسطى وأذربيجان تشمل العديد من جوانب التعاون بما يسهم في خدمة الأمن والاستقرار لهذه الدول والعالم. وأبدى المجلس، بمناسبة إعلان أسماء الفائزين بجائزة خادم الحرمين الشريفين العالمية للترجمة في دورتها السابعة تقديره لما حققته الجائزة من نجاح وحضور دولي كبير بفضل العناية الخاصة التي يوليها الملك المفدى لهذه الجائزة وتطويرها بوصفها أحد عناوين اهتمام المملكة العربية السعودية بالإبداع والمبدعين انطلاقاً من رؤيته - رعاه الله - نحو ترسيخ مجتمع المعرفة والحوار الثقافي والحضاري بين الأمم والشعوب، حيث تعد الترجمة وفهم الآخر أساساً للمعرفة والحوار الناجح والمثمر.

وبين أن مجلس الوزراء تطرق إلى الاجتماع الوزاري الخامس للطاقة النظيفة في سيئول، ومنتدى الطاقة الدولي الرابع عشر في روسيا، مؤكداً ما ورد في كلمتي المملكة اللتين تحدثتا عن خطوات المملكة وجهودها المبذولة في مجال تقنيات الطاقة النظيفة وما حققته من إنجازات مهمة على صعيد التصميم والتأسيس والتنفيذ، ودعوتها جميع الدول الالتزام بالتعاون مع منتدى الطاقة الدولي لتحقيق غرضه وتعزيز هياكله على الصعيدين الإقليمي والعالمي. ورحب المجلس بنتائج أعمال اجتماع المجلس التنفيذي والدورة العادية الخامسة والأربعين لمجلس وزراء الإعلام العرب مقدراً ما عبر عنه المجتمعون من شكر للمملكة العربية السعودية على إعدادها مشروع الاستراتيجية الإعلامية العربية المشتركة لمواجهة ظاهرة الإرهاب والموافقة عليها، وجهودها التي تبذلها في مكافحة الإرهاب خاصة المواجهة الفكرية بنفس درجة الاهتمام والتعاون الأمني، مؤكداً أهمية تطوير منظومة الإعلام العربي في ظل التطور الكبير في تقنيات الاتصال والمعلومات ووسائل التواصل الاجتماعي، نظراً لتأثير هذه المنظومة الإعلامية الجديدة على الحراك السياسي والثقافي والفكري والاجتماعي، والالتزام بميثاق الشرف الإعلامي، والموافقة على استضافة جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية المؤتمر الخاص بدور الإعلام العربي في التصدي لظاهرة الإرهاب المقرر انعقاده في الرياض. ونوه المجلس، بالبيان الصادر عقب اختتام اجتماع مجموعة أصدقاء سورية في لندن وما تم خلاله من اتفاق على تحميل نظام الأسد مسؤولية الإرهاب الذي يمارسه ضد شعبه وامتداده إلى المنطقة، بما في ذلك إحالته إلى المحكمة الجنائية الدولية من خلال مجلس الأمن الدولي، ومواجهة صعود القوى المتطرفة في سورية وإكمال إزالة مخزون سورية من الأسلحة الكيميائية، مشدداً على أهمية تعزيز الجهود لإيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين ورفض الانتخابات غير الشرعية التي أعلنها النظام السوري.

وأفاد الدكتور عبدالعزيز خوجة أنه بناءً على التوجيه السامي الكريم اطلع مجلس الوزراء خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 20 / 7 / 1435ه على عدد من الموضوعات، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهت إليه كل من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء واللجنة العامة لمجلس الوزراء ولجنتها الفرعية في شأنها، وانتهى المجلس إلى ما يلي:

أولاً: بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير الخارجية وافق مجلس الوزراء على إقامة علاقات دبلوماسية بين المملكة العربية السعودية ومملكة سوازيلاند على مستوى (سفير غير مقيم)، وتفويض صاحب السمو الملكي وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتوقيع على (البروتوكول) اللازم لذلك.

ثانيا: بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي أمير المنطقة الشرقية في شأن مخطط النقل العام بحاضرة الدمام ومحافظة القطيف، وافق مجلس الوزراء على عدد من الترتيبات من بينها ما يلي:

1 - الموافقة على مشروع النقل العام بحاضرة الدمام ومحافظة القطيف بجميع مكوناته من قطارات وحافلات وفق الدراسات الأولية، على أن تنفذ عناصر المشروع كاملة خلال (سبع) سنوات على مراحل تعتمدها لجنة عليا برئاسة صاحب السمو الملكي أمير المنطقة الشرقية وعضوية كل من صاحب السمو الملكي وزير الشؤون البلدية والقروية، ومعالي وزير المالية، ومعالي وزير النقل.

2 - تكليف أمانة المنطقة الشرقية بتأسيس شركة خاصة بالنقل العام لإدارة تنفيذ المشروع.

ثالثا: وافق مجلس الوزراء على قيام صاحب السمو الملكي وزير الداخلية - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع محضر مشترك بين وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية ووزارة الداخلية في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية.

رابعاً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير التجارة والصناعة، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (21/13) وتاريخ 17 / 4 / 1435ه، وافق مجلس الوزراء على قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي اعتمده المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (الثالثة والثلاثين) التي عقدت في مملكة البحرين يومي 11 , 12 / 2 / 1434 ه، والعمل به بصفة إلزامية ليحل محل قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م / 94) وتاريخ 23 / 11 / 1428 ه. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

خامساً: وافق مجلس الوزراء على تعيينات ونقل بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، وذلك على النحو التالي: 1 تعيين محمد بن عبدالله بن سعود الدايل على وظيفة (وكيل الوزارة للتخطيط والتطوير) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الداخلية. 2 تعيين الدكتور فهد بن محمد بن سلطان الخضر على وظيفة (مستشار شرعي بمكتب الرئيس العام) بالمرتبة الخامسة عشرة بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 3 تعيين فهد بن سبيّل بن شديّد الحربي على وظيفة (رئيس بلدية محافظة الخرج) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون البلدية والقروية. 4 نقل ناصر بن عبدالله بن ناصر الذيبان من وظيفة (مستشار ضريبي) بالمرتبة الرابعة عشرة إلى وظيفة (مدير عام إدارة كبار المكلفين) بذات المرتبة بمصلحة الزكاة والدخل. كما اطلع مجلس الوزراء على تقريرين سنويين لمصلحة الزكاة والدخل والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عن عامين ماليين سابقين، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيهما، ووجه حيالهما بما رآه. هذا، وسترفع الأمانة العامة لمجلس الوزراء نتائج جلسة اليوم-امس- إلى مقام خادم الحرمين الشريفين أيده الله ليتفضل بالتوجيه حيالها بما يراه النظر الكريم.