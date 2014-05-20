بالصور .. طاهر ابوزيد: السيسي رجل وطني انحاز للفقراء

قال طاهر أبو زيد وزير الرياضة السابق :” أنا مش غريب عليكم وافتخر أنى ابن من أبناء أسيوط وطبعا حينما أتحدث مع أهلي وناسي لا أجد اى حواجز وفى الحقيقة نحن جئنا على بعد مئات الكيلو مترات من مصر ونتحدث بكل مصداقية وصراحة والرسالة التي أريد أن تصل إليكم هو أن مصر التي عانت في السنوات السابقة أنها عانت من حكمين اعتقد أن الحكمين اثروا فينا كلنا كمصريين الحكم الأول وهو 30 سنة وحكم النظام الأسبق عانت فيه مصر من الوساطة والفساد والمحسوبية وأشياء أخرى “.

جاء ذلك خلال المؤتمر الشعبي الذي عقد بنادي المعلمين بمدينة ديروط في أسيوط بحضور الكاتب الصحفي نصر القفاص وسيد عبد العال رئيس حزب التجمع والقيادي الناصري الدكتور احمد ياسين نصار وعدد من أهالي مركز ومدينة ديروط

وأكد ابوزيد أن مصر فقدت هيبتها على المستوى الإقليمي والعالمي خلال حكم مبارك وأما حكم الإخوان وهو الحكم السابق فعشنا في سنة كلها تراجعات سنة كبيسة وكادت أن تطيح بمصر وتكون في أيدي الخارج ومصر كانت مختطفة خلال الحكم السابق وعشنا الحكمين ورأينا المعاناة وبالأكثرية الصعيد تحديدا الذي انتمى له والذي ظل سنوات يعانى ،

> وأشار ابوزيد انه جاء الوقت لكي يأخذ الصعيد حقه تماما مشيرا إلى أن المشير السيسى رجل وطني محب لوطنه ورجل موقف ،وقال لابد أن نضع تحت جملة رجل موقف ألف خط لأنه كل ما يذكر اى مشكلة من مشاكل مصر الحقيقية تجده أكثر الناس حماسا إلى الطبقة المظلومة وهذه الطبقة في مصر الآن هي طبقة الصعيد وجاء الوقت الذي يتم وضع الصعيد فيه على خريطة مصر كما يستحق .

> ووجه أبو زيد التحية إلى الشهداء والى رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة المصرية وأنا كواحد من أبناء الصعيد أراهن على الصعيد وان شاء الله ستكون كلمته مؤثرة ويبعث رسالة للمصريين وللعالم كله أن الصعيد يقول كلمته في الوقت المناسب انه أكثر الناس حرصا على الإدلاء بالصوت وان له الكلمة المؤثرة يومي 26 و27 مايو الجاري ونحن نقول نعم للمشير السيسى لأنه يستحق عن قناعه وانه رجل وطني ومنحاز للفقراء وﻷن مصر تحتاجه ورجل المرحلة القادمة .

وقال سيد عبد العال رئيس حزب التجمع أن الصعايدة مثلما تحملوا مسئولية نجاح مرسى هم أيضا من عاهدوا الشعب المصري على إسقاط مرسى وبالفعل سقط مرسى من الصعيد وكانت الجماعة الإرهابية تظن أن الصعايدة سيخدعون مرة أخرى لكن أسطورة الـ80 سنة إرهاب ومحاولة هدم الدولة المصرية وإقامة دولة بديلة اخوانيا ليست لكم ولا للمصريين الشرفاء ،أصاب شعبنا في فترة حكم الإخوان اكتئاب شديد لأنها كانت سنة كئيبة لم ير فيه المصريون خيرا قط لا في أهله ولا دينه وهذا ما استفز المصريون والمصريات ورفض المصريون أن يتفتت الوطن وحدود الوطن واشترك الرجل والمرأة حتى تم تحرير هذا الوطن هذه المرأة التي تدير البيت المصري ،واستطاع شعبنا أن يكشف هؤلاء الإرهابيين أمام العالم كله وكشف خططه لتفتيت الوطن.

وأضاف عبد العال قائلاً:أنا كرئيس حزب التجمع أقول عشنا 36 عام يعارض سياسات الحكومات المختلفة من جانبين أولهما أن خيرات الوطن لكل أبناء الوطن والجانب الثاني انه لا يمكن استبدال الدولة بالجمعيات الأهلية ولا يرضى ضميرنا الإنساني أن يكون مكان الفقراء والمعوذين صناديق الزكاة وأبواب الجمعيات الخيرية ،نحن نحتاج الآن إلى الوطن لكي فيه قواعد العدالة الإجتماعية وهى احد أهم عوامل وأسباب اختيارنا لعبد الفتاح السيسى وأننا لم نشهد ما يقولون عليه حكم العسكر فمنذ محمد على حتى اليوم لا يوجد حكم عسكري إلا العام الذي حكم فيه المجلس الأعلى للقوات المسلحة

وقال الكاتب الصحفي نصر القفاص 25 سنة يتحالف الجهل والفساد مشيرا إلى أن الفساد كان في زمن مبارك والجهل في لعشيرة مرسي والاثنين تحالفوا مع بعض كانوا عملة واحده ملك وكتابة عاشوا مع بعض 30 سنة مؤكدان أن الإخوان عمرهم ما عاشوا مع نظام أكثر من 8 سنوات، وأشار القفاص أن أكثر من وجه الإخوان كان من أسيوط وهو محمد محمود باشا والذي كان رئيس وزراء ووزير داخلية شكل ثلاث حكومات وهو رفيق سعد زغلول ونفي خارج مصر ولكن كانت القضية والوطنية تشغله وكانت يده ثقيلة وأطلق عليه صاحب اليد الحديدية.

وأضاف القفاص انه جاء إلى أسيوط عام 1981 لتغطية أحداث أسيوط والتي شهدتها مديرية الأمن من قتل ضباط الشرطة وكانت مأساة وجئت اليوم إلى أسيوط بعد 30 سنة جئت متفائل جدا علشان أقول اعتبروا السيسي ابن أسيوط من يعرف عبد الفتاح السيسي عن قرب يقول انا دخلت وطلعت من عنده مبهور والبعض الأخر يقول من حوله فلول وأنا بقول لهم من حوله حزب التجمع المعارض دائما وابدأ ومن يقول رمز من رموز الحزب الوطني يقف بجوار عبد الفتاح السيسي أقول له الحزب المصري الديمقراطي يقف بجوار عبدالفتاح السيسي

وأشار القفاص إلى أن مصر كلها ظلمت ولكن الصعيد الأكثر لأنه لم يكن يعرف يلعب لعبة الفساد بنفس الطريقة التي كانت تلعب بالوجه البحري وقالوا إن الصعيد انحاز للإخوان المسلمين الصعيد كان منحاز لمصر وليس الإخوان ودليل على ذلك أنهم هم من أول من خرجوا في ثورة 30 يونيو

وقال القفاص أن سبب تحركه لدعم عبدالفتاح السيسي انه رجل ويده نظيفة وأكد القفاص أن ” السيسي ” قال إن اللي عايز منه شقه أو عربية أو وظيفة أجامله فيها يبعد عني بدري لأني اذايا سيكون شديد صاحب الحق سوف يأخذ حقه لا استطيع أن اخذ من غلبان علشان أعطي لقريب لي مش هتحصل في عهدي ” وعندما قال هذا الكلام صدقته لان الراجل الذي ظل 4 ساعات صامت أمام مرسي وبعض اللي سمعناه انه أعطى التحية العسكرية لمحمد مرسي ، لم يعطي التحية لمحمد مرسي بل أعطاها للوطن ومن انتخب محمد مرسي وهو الذي قبض على محمد مرسي وعبد الناصر فعلها من قبل أعطى التحية للملك فاروق وهو أيضا من وصله إلى بكرم وشجاعة المصريين بعدما خلعه التحية هنا لمصر لكن الصغار لا يعرفوا هذه المعاني