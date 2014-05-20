مؤسسة ام حبيبة تدرب 2851 ممرضة بأسوان بتكلفة 10 مليون جنيه

أشاد اللواء مصطفى يسرى محافظ أسوان بالدور الرائد لمؤسسة أم حبيبة وشبكة أغاخان في دعم خطط المحافظة التنموية لرفع المستوي الصحى و المعيشي سواء من خلال برنامج الدعم الفني للقطاع الصحي بتدريب هيئة التمريض أو دعم المستشفيات بالأجهزة الطبية .

جاء ذلك اثناء حضور محافظ أسوان مصطفى يسرى و مالك كوتاديا المدير التنفيذى لمؤسسة أم حبيبه التابعة لشبكة الأغاخان للتنمية والدكتور محمد عزمى وكيل وزارة الصحة بأسوان توقيع إتفاقية التعاون بين مديرية الصحة ومؤسسة أم حبيبة لتنفيذ برنامج دعم قطاع التمريض داخل المنظومة الصحية بهدف تحسين مستوى الخدمات

> التمريضية المقدمة للمرضى من خلال تنظيم ورش عمل وتدريبات على مهارات التمريض و تقديم منح دراسية والدعم الفنى.

ومن جانبه أشار مالك كوتيدا إلى أن مؤسسة ام حبيبة قامت منذ عام 2005 بإنشاء برنامج التمريض بدعم فني من قبل كلية التمريض بجامعه الأغاخان و بالتنسيق مع مديرية الصحة مما ساهم فى تدريب 2851 ممرضة بما يوازى 37 % من هيئة التمريض على مستوى كافة الإدارات الصحيه بالمحافظة منهم 8% من التمريض المتدرب التحقوا بدراسات عاليا و 30 % حصلوا على ترقيات ,موضحاً بأنه تم صرف حوالى 10 مليون جنيه على هذا البرنامج منها 5,6 مليون جنيه للبرامج التدريبية المتخصصة للتمريض والمنح الدراسية , علاوة على دعم قسم الاطفال المبتسرين بمستشفى غرب أسوان بـ 5 أجهزة بتكلفه 180 ألف جنيه وأيضاً دعم وحدة الغسيل الكلوى بمستشفى دراو المركزى بـ 5 أجهزة بتكلفة 1,8 مليون جنيه , بالإضافة إلى دعم وحدة النساء والولادة بمستشفى أسوان الجامعى بأجهزة طبيه بتكلفة 306 ألف جنيه .