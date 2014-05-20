جامعة الازهر تنعى شهداء الوجب وتستنكر حادث المدينة الجامعية وتؤكد استمرار الامتحانات

استنكرت جامعة الازهر الحادث الارهابى الذى وقع فى ساعة متاخرة من الليلة الماضية واوقع شهداء وجرحى من قوات الامن معربة عن بالغ تعازيها لاسر الصحايا وتمنياتها بالشفاء للمصابين .

واكد الدكتور احمد زارع المتحث الاعلامى باسم جامعة الازهر فى تصريح له الليلة ان هذا الحادث الارهابى لن يعطل الامتحانات مشددا على استمرارها واتخاذ كافة الاجراءات الامنية بالتعاون مع قوات الامن لحماية الطلاب والاساتذة والعاملين بالجامعة مبينا ان الجامعة وقعت بروتوكولا مع وزارة الداخلية لتامين الامتحانات تنفيذا لقرار المجلس الاعلى للجامعات بتخويل ادارة كل جامعة باتخاذ الاجراءات المناسبة لحماية طلابها وعقد الامتحانات .

وطالب المتحدث الاعلامى باتخاذ الاجراءات القانونية ضد من يثبت تورطه فى اعمال شغب داخل جامعة الازهر او بالمدينة الجامعية مشيرا الى قرار ادارة الجامعة السابق بفصل اكثر من 70 طالبا وطالبة بعد ثبوت التحقيقات معهم تورطهم فى اعمال شغب .

كما اشار الى انه يتم تشديد الاجراءات الامنية بالمدينة الجامعية بالازهر لحماية الطلاب مستبعدا اتخاذ اى قرار باغلاقها حفاظا على مستقبل الطلاب الملتزمين الذين يؤدون الامتحانات حاليا وان الجامعة بالتعاون مع الامن تشدد الاجراءات الامنية بالتعاون مع الشرطة .

واوضح ان بعض طلاب المدينة الجامعية من المنتمين لجماعة الاخوان المسلمين نظموا مظاهرات داخل المدينة الجامعية الليلة الماضية وتعاملت معهم قوات الامن واجبرتهم على عدم التظاهر امام المدينة وتعطيل الحركة مبينا ان قوات امن المدينة تسيطر الان على الوضع داخل المدينة الجامعية

أ ش أ