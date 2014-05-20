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بالصور..محافظ الوادي الجديد يتفقد أثار الحريق الذي شب بمنطقه عين عيش بمركز بلاط‎

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بالصور..محافظ الوادي الجديد يتفقد أثار الحريق الذي شب بمنطقه عين عيش بمركز بلاط‎ بالصور..محافظ الوادي الجديد يتفقد أثار الحريق الذي شب بمنطقه عين عيش بمركز بلاط‎

قام اللواء محمود عشماوي محافظ الوادي الجديد بجولة تفقدية لتفقد أثار الحريق الذي شب بمنطقه عين عيش بمركز بلاط والذي أسفر عن احتراق بعض حظائر الماشية وأماكن تخزين الأعلاف الجافة واحتراق بعض من الماشية والأغنام .

ووجه محافظ الوادى الجديد بضرورة تبديل أسلاك الكهرباء المكشوفة فى هذه المنطقة بأخرى مغطاة وعازله وازلة جميع الأسلاك الكائنة تحت الضغط العالي ، كما أكد المحافظ على دراسة تخصيص أراضى بديله لحظائر الماشية وأماكن تخزين الأعلاف الجافة بعيدا عن خط مرور أعمده الكهرباء .

واصدر المحافظ أوامربصرف إعانات عاجله وتعويضات مناسبة للمتضررين من هذا الحريق .

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