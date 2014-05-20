المغرب يدين العنف في شمال مالي

دانت المملكة المغربية مساء أمس الاثنين أعمال العنف التي يعيشها الشمال المالي، وعبر المغرب عن استنكاره لأعمال العنف، التي شهدها شمال مالي وخلفت العديد من القتلى والجرحى.

وذكر بان لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون أن المغرب “يستنكر بشدة أعمال العنف والمواجهات المسلحة التي وقعت يوم السبت بشمال مالي والتي خلفت العديد من القتلى والعشرات من الجرحى واختطاف العديد من الرهائن”.

وأبرزت الوزارة أن المملكة المغربية “تتابع بقلق شديد وانشغال حقيقي التدهور الخطير للوضع السياسي والأمني بشمال مالي”. وأضاف المصدر ذاته أن “المملكة المغربية، التي انخرطت بشكل واضح وبمصداقية لعودة السلم والنهوض بالمصالحة بمالي، تدعو كافة الأطراف المالية إلى التحلي بضبط النفس لدى الإدلاء بتصريحات، والامتناع عن أي عمل يصعد التوتر والانقسامات بين مكونات الشعب المالي، ويعيق مسلسل المصالحة الوطنية”.

وأكدت الوزارة أن ” العودة السريعة وغير المشروطة إلى الهدوء واللجوء الصادق إلى روح الحوار والتوافق وإعلاء المصلحة العليا للأمة المالية كفيلة بضمان السلام الدائم والحفاظ على السيادة الترابية والوحدة الوطنية لهذا البلد الشقيق”.

وسقط قتلى وجرحى شمال مالي بسبب الاشتباكات المسلحة بين الجيش المالي ومسلحي الطوارق في مدينة كيدال.

وأعلنت الحكومة المالية الحرب بعد الاحداث التي شملت اختطاف اربعين شخصية من بينهم مسؤولين مدنيين وعسكريين.

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