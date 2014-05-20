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ضبط تاجر قطع غيارات سيارات وبحوزتة مواد مخدرة وأسلحةبيضاء وسيارة مجمعه بالدقهلية

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية من ضبط تاجر قطع غيارات سيارات وبحوزتة مواد مخدرة وأسلحة بيضاء وسيارة مجمعه.

تلقى اللواء حسن عبد الحى مديرأمن الدقهلية أخطارا من أدارة شرطة المروربقيام مباحث إدارة مرور الدقهلية بتنظيم فريق بحث وتمكن الفريق عقب الرصد والمتابعة والاخطار من ضبط تاجر قطع غيار سيارت ومقيم الشيخ حسانين بالمنصورة وبحوزته مواد مخدرة بهدف الإتجار عبارة عن احدي عشر إصبع من الحشيش المخدر وعدد خمسة عشر تذكرة هيروين وعدد من الأسلحة البيضاء وثلاث هواتف ومبالغ مالية وتم ضبط المذكور حال قيادتة السيارة رقم 355 تجاري وتبين أن السيارة ( تجميع ) ولا توجد لها سندات ملكية بهدف إخفاء ملامح وأجزاء وتم اقتياد المتهم والسيارة لإدارة المرور لتحرير المحضر اللازم .

 

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