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بلدي المدينة المنورة يحث الأمانة على إنجاز معاملات المواطنين

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    عقد المجلس البلدي لأمانة منطقة المدينة المنورة بمقره مساء امس الاول جلسته التاسعة والخمسين برئاسة الدكتور محمد بن ناصر بن محمود، وتطرق المجلس للعديد من المواضيع المتعلّقة بأعمال "إنجاز معاملات المواطنين" والتي يسعى المجلس من خلالها حث أمانة منطقة المدينة المنورة على إنجاز المعاملات التي تخص المواطنين بأسرع وقت وبجودة عاليّة من الدّقة وذلك من خلال الاستفادة من الاجراءات الإلكترونية،

وبناءً عليه أصدر المجلس العديد من القرارات التي من شأنها رفع مستوى الخدمة التي تقدّمها الأمانة مع التّركيز على جودة الأداء ومن أهم تلك القرارات (أن تقوم أمانة منطقة المدينة المنورة بإعداد دليل إجراءات حديث لكافة المعاملات التي تخص المواطنين بالدرجة الأولى متضمناً الفترة الزمنية المقدرة للإنجاز وتقديمه للمجلس خلال (3) أشهر، وأن تقدم الأمانة مؤشرات الأداء التي تعكس العمل داخل كافة إدارتها خلال (3) أشهر، كما تقدم الأمانة تقريراً متكاملاً عن رؤيتها وما تم إنجازه بخصوص إعادة هندسة الإجراءات والأنظمة خلال شهر واحد.

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