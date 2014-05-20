اختتام الأنشطة الطلابية بمجمع حفنة الدهينة

اختتم مجمع حفنة الدهينة انشطته الطلابية، بحضور مدير مكتب التربية والتعليم بالبجادية أحمد بن محماس النخيش ومشرف الخدمات الطلابية عفار بن محمدالدعجاني ورئيس مركز الحفنة سعود بن مقعد الدهينة ومشرف الانشطة الطلابية خالد بن هايف المغيري.

وشكر مدير المدرسة الحضور ووجه نصيحة للطلاب المتوقع تخرجهم هذا العام وفي نهاية الحفل، تقدم مدير المدرسة بتسليم الدروع لكل من: سعود بن مقعد الدهينة وعفار بن محمد الدعجاني وخالد بن هايف المغيري ورائد النشاط عيسى بن حويل المطيري وكذلك تسليم شهادات الشكر لمنسوبي المدرسة والجوائز للطلاب المتميزين في النشاط.