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طالبات بجامعة نورة يبتكرن عدة مشاريع لعمل الحاسب الآلي

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طالبات بجامعة نورة يبتكرن عدة مشاريع لعمل الحاسب الآلي طالبات بجامعة نورة يبتكرن عدة مشاريع لعمل الحاسب الآلي

    نفذت جامعة الأمير نورة بنت عبد الرحمن ممثلة بكلية علوم الحاسب الآلي وتقنية المعلومات عدة أنشطة لطالباتها بمناسبة يوم المهنة لتشجيع طالباتها على زيادة الوعي

عند الطالبات والتثقيف في مواضيع استخدام الحاسب الآلي وشدت عدة أنشطة نفذتها طالبات مادة الحاسب الآلي بالمستوى الرابع بريادة الطالبة هايفة بنت نايف الشيباني وإشراف أستاذة المادة أسبهيه أبو سمرة أنتباه طالبات الجامعة وكان من أبرز تلك المشاريع

STORED PROGRAM CONCEPT نشاط أحتوى على تطبيق مبدأ على كمبيوتر فان نيومان VON NUMANN-ISA حيث تم تمثيل عملية الكتابة داخل ذاكرة الكمبيوتر باستخدام أحجار الدومينوز >وتسلسل تطبيق الأمر عمليا حيث يتساقط الدومينوز من بداية إرسال البيانات من جهاز الادخال I/O وتعيين العنوان في الذاكرة MEMORY الى نهاية تنفيذ امر الكتابة WRITE وأوضحت رائدة النشاط هايفة الشيباني أن هذا النشاط ليس مقتصرا لطالبات الحاسب فقط بل لكل مستخدمي الكمبيوتر لزياده الوعي والتثقيف في فهم مبدا عمل الكمبيوتر وشاهد الطالبات عرض بروجكتور صوتي لتطبيق العملية بالدومينوز بالاضافة الى عروض وبوربوينت مصاحبة من مشاريع الطالبات بالمشاركات بالمعرض داخل الجامعة للاطلاع على المعالجات الحديثة مثل المعالج:

Intel® Core™ i7,

المستخدم في اللاب توب

والمعالج :

ARM Cortex-A15

المستخدم في جوال جالكسي 4,

Samsung Chromebook ومستخدم في جهاز

كما نفذت الطالبات مجلة متخصصة في اجيال الكميبيوتر انتاج من اعمال الطالبات خلال الفصل الدراسي الحالي وايضا تم المشاركة بزي تي شيرت مصمم خصيصا للنشاط يحمل تصميم كمبيوتر.VON NUMANN-ISA المطبق بالدومينوز.

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