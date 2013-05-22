أخبار عاجلة

38.2% زيادة في حجم الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة العام الحالي -
السيسى يلتقي مدير البنك الدولي -
رئيس باراجواي يقيل وزير الداخلية بعد احتجاجات ضد ترشحه لفترة ثانية -
أكثر من مئتي قتيل في انهيارات أرضية بكولومبيا -
البيت الأبيض يكشف عن الأوضاع المالية لكبار موظفيه -
تظاهرات في كولومبيا ضد حكومة سانتوس -
تظاهرة في القدس ضد احتلال الاراضي الفلسطينية -
8 الصبح - رامي رضوان يحاور سيدة من داخل "أقدم خيمة معارضة أمام البيت الأبيض" والسبب ...؟ -
شكري: العلاقات المصرية ـ الأمريكية متشعبة وعميقة -
8 الصبح - لقاء مع السفير علاء يوسف للكشف عن تفاصيل زيارة السيسى لواشنطن "زيارة عمل فقط" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. DMC

قوى 14 آذار تربط بين أحداث طرابلس وبين الأحداث في سوريا

Google+ Print
قوى 14 آذار تربط بين أحداث طرابلس وبين الأحداث في سوريا قوى 14 آذار تربط بين أحداث طرابلس وبين الأحداث في سوريا
القوى أكدت أن دخول حزب الله في أزمة سوريا ضد سيادة لبنان

كتب : أ ش أ منذ 13 دقيقة

ربطت قوى 14 آذار في لبنان بين تجدد الانفجار الأمني في مدينة طرابلس بشمال لبنان وبين الأحداث السورية.

وأدانت قوى 14 آذار، في بيان لأمانتها العامة عقب اجتماع لأعضائها اليوم، تورط حزب الله في معارك منطقة القصير السورية، محذرة من أن الاقتتال في طرابلس يشكل فرصة للنظام السوري لتبرير التطهير العرقي الذي بدأه في بانياس ومستمر فيه ضد الشعب السوري.

وحذرت من أن الحرب التي يخوضها حزب الله في سوريا هي ضد سيادة الدولة اللبنانية وإرادة الشعب اللبناني وبند في مشروع الحزب لإفراغ الدولة ومؤسساتها من قدراتها، واتهمت وزير الخارجية عدنان منصور، بإرسال تعليمات إلى سفير لبنان لدى جامعة الدول العربية بتبني موقف حزب الله من القتال في سوريا.

وطالبت بنشر الجيش اللبناني على طول الحدود اللبنانية السورية بمساندة القوات الدولية وفقا للقرار 1701، ودعت القوى الاستقلالية والحريصة على استقرار لبنان التوجه إلى جامعة الدول العربية والأمم المتحدة برسالة واضحة تكشف أن لبنان أسير للسياسات الإقليمية الإيرانية وتضع المجتمعين العربي والدولي أمام مسئولياتهما.

واعتبرت أن تجاهل دوائر القرار العربية والدولية للشأن اللبناني بمثابة التخلي عن وطن أعطى العالم تجارب غنية بالعيش المشترك والتلاقي الإنساني.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
«زراعة البرلمان» تطالب الحكومة بالتدخل لحل أزمة الأسماك

«زراعة البرلمان» تطالب الحكومة بالتدخل لحل أزمة الأسماك

رئيس الوزراء يلتقي وفد شركة أباتشي الأمريكية.. ويؤكد اهتمام الحكومة بقطاع البترول

رئيس الوزراء يلتقي وفد شركة أباتشي الأمريكية.. ويؤكد اهتمام الحكومة بقطاع البترول

الحكومة توافق على إعادة تخطيط «مثلث ماسبيرو» بتكلفة 4 مليارات

الحكومة توافق على إعادة تخطيط «مثلث ماسبيرو» بتكلفة 4 مليارات

برلماني يُطالب الحكومة بسرعة إيقاف تصدير الأسماك للخارج

برلماني يُطالب الحكومة بسرعة إيقاف تصدير الأسماك للخارج