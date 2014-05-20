رئيس مجلس الشورى يتلقى دعوة لزيارة كندا

تلقى رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ رسالة من رئيس البرلمان الكندي الدكتور نويل كُنسيلا تتعلق بدعوته لزيارة كندا.

وقام بنقل الرسالة سفير كندا لدى المملكة السيد توماس ماكدونالد وذلك خلال استقبال رئيس مجلس الشورى له في مكتبه بمقر المجلس بالرياض امس.

وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين المملكة العربية السعودية وكندا، واستعراض علاقات التعاون بين البلدين الصديقين في شتى المجالات.

كما تم بحث سبل تعزيز العمل والتعاون الثنائي على صعيد العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى والبرلمان الكندي بغرفتيه الشيوخ والنواب وتفعيل دور لجنتي الصداقة البرلمانية في البلدين بما يسهم في دعم أوجه التعاون في شتى المجالات بما يخدم مصالح البلدين وشعبيهما الصديقين.