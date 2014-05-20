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الطفل «حسن» ولد بمخ خارج رأسه.. ووالداه يناشدان سرعة علاجه

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الطفل «حسن» ولد بمخ خارج رأسه.. ووالداه يناشدان سرعة علاجه الطفل «حسن» ولد بمخ خارج رأسه.. ووالداه يناشدان سرعة علاجه
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الطفل محمد ويظهر مخ رأسه بكيس جلدي

جازان - عادل زائري

    ولد الرضيع محمد حسن جريبي 4,5 أشهر ونصف من أهالي محافظة صبيا بوجود مخه خارج رأسه بمستشفى الملك فهد بجازان، وأسرته تناشد المسؤولين -حفظهم الله - التوجيه بسرعة بعلاج الطفل "محمد" والذي يعاني من تشوه خلقي نادر جدا حيث ولد وهو (يحمل مخه خارج رأسه) ومغطى بكيس جلدي شفاف ومكث في الحضانة، وجميع أعضائه الحيوية تعمل بشكل طبيعي لكن الطبيب قرر إخراجه لمنزل أسرته.. وعند استفسار والده من الطبيب المختص عن حالته أفاده بأنه من المستحيل التدخل الجراحي لمثل هذه الحالة وأن بإمكانه أخذ طفله للمنزل بشرط عدم تحريكه كثيراً وأن يحرص عليه من أي شيء يلمس مخه. ويحتاج لعناية خاصة طوال الوقت وهذا الأمر صعب خاصة وأن والده ووالدته مرتبطان بعمل رسمي ولديهما أطفال آخرون بسن "الثانية والرابعة" وقد يؤذون أخاهم الرضيع بغير قصد. أسرة الطفل تنتظر وقفة المسؤولين الحانية مع الطفل محمد.. وإيجاد علاج لمثل هذه الحالة سواء داخل المملكة أو خارجها للتواصل مع أسرة الطفل:

والد الطفل: 0554856036، 0508596656

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