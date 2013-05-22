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وزير الخارجية الأردني: المملكة لم تغلق حدودها بوجه اللاجئين السوريين

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وزير الخارجية الأردني: المملكة لم تغلق حدودها بوجه اللاجئين السوريين وزير الخارجية الأردني: المملكة لم تغلق حدودها بوجه اللاجئين السوريين

كتب : أ ف ب منذ 11 دقيقة

قال وزير الخارجية الأردني ناصر جودة، اليوم، إن بلاده لم تغلق حدودها بوجه اللاجئين السوريين، بعدما أعلنت الأمم المتحدة عن تراجع ملحوظ لعدد السوريين الذين يهربون إلى المملكة منذ أيام.

وقال جودة في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره البريطاني وليام هيج، إنه "بالنسبة للحدود نحن لم نغلق حدودنا أبدا بوجه اللاجئين السوريين".

وأضاف أن "التناقص في أعداد اللاجئين السوريين مؤخرا هو انعكاس لظروف في داخل سوريا، منها العمليات العسكرية"، مشيرا إلى أن "عدد اللاجئين السوريين في الأردن بلغ حوالي 540 ألفا، وكانت الأيام الماضية تشهد دخول ما يصل إلى 2000 سوري يوميا".

وكان بانوس مومتزيس، المنسق الإقليمي للمساعدة التي تقدمها المفوضية العليا للأمم المتحدة للاجئين، أشار أمس في جنيف، إلى تراجع ملحوظ لعدد السوريين الذين يهربون إلى الأردن منذ أربعة أيام، فيما سجل في الأسابيع الأخيرة وصول ما بين ألف وألفي سوري يوميا إلى الأردن.

وفي تصريح صحفي، قال مومتزيس لدى مروره بجنيف "سجلنا في الأيام الأربعة الأخيرة تراجعا ملحوظا لعدد اللاجئين الواصلين إلى الأردن"، فيما تكثفت على ما يبدو المعارك قرب الحدود.

وفي الإجمال، قال مومتزيس إن حوالى 8.3 مليون سوري، أي حوالى 38% من عدد السكان، يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية.

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