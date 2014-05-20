حميد النعيمي يمنح صندوق ثامر للتكافل التعليمي قطعة أرض

قدم صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان مساهمة سخية هي قطعة أرض تجارية لبناء وقف دائم لمشروع مستدام ينتفع به طلبة جامعة عجمان بالإضافة إلى مبلغ مالي وقدره ثلاثة ملايين درهم لبناء مشروع الوقف .

يأتي ذلك إيمانا من سموه بالدور البارز الذي تقدمه الجامعة على الصعيد العلمي والأكاديمي في الإمارة ودعما لصندوق ثامر سلمان للتكافل التعليمي وهدفه النبيل في دعم الطلبة المعسرين.

أعلن ذلك الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان خلال كلمته التي القاها بمناسبة فعالية " مانح الخير " لدعم صندوق ثامر سلمان للتكافل التعليمي والتي اقيمت صباح أمس بقاعة الشيخ زايد للمعارض والمؤتمرات بجامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا وذلك بهدف التعريف بالصندوق وأهدافه وإنجازاته التي استطاع أن يحققها منذ إنشائه في يونيو الماضي .

وحضر الفعالية الشيخة عزة بنت عبد الله النعيمي المديرة العامة لمؤسسة الشيخ حميد بن راشد النعيمي، وسالم أحمد النعيمي مدير هيئة الأعمال الخيرية، والعميد علي علوان قائد عام شرطة عجمان، والعميد صالح المطروشي مدير عام إدارة الدفاع المدني في عجمان، وعدد من مديري الدوائر الحكومية والمحلية في الإمارة، إضافة إلى جمع غفير من أهل الخير والمحسنين.

دعم

وقال رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، إن جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا تجد الدعم المتواصل واللامحدود من صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، إضافة إلى رعاية سموه المستمرة للجامعة طيلة مسيرة 25 عاماً حافلة، أثمرت تخريج عدد كبير من الخريجين والخريجات من المواطنين والمواطنات والوافدين، لافتاً إلى أنه بفضل هذه المتابعة، فقد تحقق لجامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا ما أرادت، حتى أصبحت اليوم صرحاً من صروح العلم البارزة في هذا الوطن المعطاء، متمنياً مشاركة كافة المؤسسات الخيرية وأهل الخير من أجل دعم صندوق ثامر للتكافل التعليمي، حتى يصبح صندوقاً دائماً يستفيد منه الطلبة المعسرون.

تضامن

من جهته، رحب أسامة سعيد سلمان نائب رئيس الجامعة، بكبار الشخصيات والحضور الكريم، مستهلاً كلمته بالإشادة بخصال التضامن والتآزر التي تميز مجتمع الإمارات، مؤكداً أن رحيل ثامر سلمان، بالرغم من كونه مصيبة كبيرة ومحزنة، إلا أنه أظهر صورة لا تنسى من التضامن والتلاحم، متمثلة في أسرة الجامعة، وفي إمارة عجمان حكومة وأفراداً، وفي دولة الإمارات، بقيادة حكيمة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهم الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى وأولياء العهود، الذين نزهو بهم ونفخر بمواقفهم النبيلة في دعم كل ما يحقق المصلحة للفرد وللمجتمع.

وفاء

وقال نائب رئيس جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا، إن صندوق ثامر للتكافل التعليمي، يهدف إلى دعم الطلبة المنتسبين لجامعة عجمان، والذين حالت ظروف اجتماعية وعائلية دون إكمال دراستهم واستيفائهم متطلبات التخرج، كما جاء وفاء للمغفور له بإذن الله تعالى ثامر سعيد سلمان، نائب رئيس الجامعة السابق، المشهود له بالعطاء والسخاء، والذي لم يكن يألو جهداً في خدمة الجامعة وطلبتها، وكان أول من دعا إلى إنشاء صندوق للتكافل على مستوى التعليم العالي، لافتاً إلى أن جامعة عجمان لها دور متواصل من خلال مسيرتها في خدمة طلاب العلم، إضافة إلى دعم الطلبة المتفوقين والطلبة المعسرين، فقد شهدت الفعالية تجاوباً من الحضور، وبلغ عدد المساهمات 8 ملايين و500 ألف درهم لدعم الصندوق.

وأوضح نائب الرئيس الأعلى للجامعة، أن مبادرة إطلاق الصندوق قد وجدت الدعم المباشر والمباركة من صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم عجمان، ومن سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي العهد رئيس المجلس التنفيذي في عجمان، كما وجدت الدعم من كثير من الجهات الخيرية والأفراد، إضافة إلى مساهمات الطلبة، معلناً عن مساهمة بمليون درهم من جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا لصندوق ثامر للتكافل التعليمي، إضافة إلى مليوني درهم مساهمة من أسرة المغفور له بإذن الله ثامر سلمان إلى الصندوق، مشيداً بالمبادرات الخيرية الطيبة التي دعمت الصندوق، لافتاً إلى أن تلك المساهمات سيكون لها الأثر الطيب في تحقيق الأهداف التي من أجلها أنشئ الصندوق.

فكرة

من جانبه، قال عبد الله سعيد سلمان مدير صندوق ثامر، إن فكرة إنشاء الصندوق كانت تراود ثامر، يرحمه الله، وذلك لوجود عدد كبير من الحالات الإنسانية للطلبة الذين حالت الظروف دون إتمام تحصيلهم الأكاديمي، على الرغم من المبالغ التي صرفت لإعانة مثل هذه الحالات، إما من الجامعة نفسها أو من خلال مبادرات فردية لمساهمين من خارج الجامعة، لافتاً إلى أن الصندوق سيسهم في ضمان مستقبل الطلبة والطالبات، وضمان استمراريتهم في التحصيل العلمي، من دون أن تحول المادة بينهم وبين إكمال متطلبات تخرجهم.

دعم الصندوق

تفاعلت الكثير من الجهات الخيرية وأهل الخير مع فاعلية "مانح الخير" التي نظمتها جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا، لدعم صندوق ثامر للتكافل التعليمي، ولعل أبرزها 250 ألف درهم سنوياً، مساهمة من هيئة الأعمال الخيرية، إضافة إلى 100 ألف درهم من سالم بن أحمد النعيمي مدير هيئة الأعمال الخيرية في عجمان، و100 ألف درهم من مؤسسة حميد بن راشد الخيرية، و150 ألف درهم سنوياً من عبد الله المويجعي، و50 ألف درهم من بنات المرحوم سالم بن حميد، و50 ألف درهم من إدارة الدفاع المدني في عجمان، و900 ألف درهم من جمعية دار البر، و500 ألف درهم من فاعل خير، و300 أخرى من فاعل خير، و100 ألف درهم من ورثة المرحوم أحمد عتيق، إضافة إلى التفاعل الكبير عبر وسائل التواصل الاجتماعي.