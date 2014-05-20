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60 كلم السرعة القصوى على شارع الصفوح

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60 كلم السرعة القصوى على شارع الصفوح 60 كلم السرعة القصوى على شارع الصفوح

قررت هيئة الطرق والمواصلات خفض السرعة القصوى على شارع الصفوح، على امتداده من التقاطع مع شارع أم سقيم وحتى منطقة JBR إلى 60 كيلو متراً في الساعة بعد أن كانت 80 كيلو مترا في الساعة، وذلك اعتباراً من 1 يونيو المقبل.

وقالت المهندسة ميثاء بن عدي المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق بالهيئة: إن قرار الهيئة بتخفيض السرعة على شارع الصفوح المصنف طريقاً شريانياً ، جاء بناءً على دراسة تأثيرات مشروع ترام دبي حفاظاً على انسيابية وسلامة الحركة المرورية التي تتماشى مع السرعة المحددة على شارع جميرا من الشمال المحددة سرعته 70 كم/ الساعة، ومنطقة JBR من الجنوب المحددة سرعتها 60 كم/ الساعة ، بالتوافق مع سرعة ضبط الرادارات التي تم الاتفاق عليها مع القيادة العامة لشرطة دبي، وفقاً لمدير الإدارة العامة للمرور بالإنابة العقيد سيف مهير

في هذا السياق أشارت بن عدي إلى الأسباب الرئيسية التي تقف وراء قرار تخفيض السرعة وأهمها: حيوية المنطقة والحركة المرورية التي ستشهدها.

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