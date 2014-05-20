حرم رئيس وزراء ماليزيا تزور مركز أبوظبي للتوحد

زارت حرم رئيس الوزراء الماليزي روزما منصور والوفد المرفق لها أمس مركز أبوظبي للتوحد التابع لمؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة وذلك بهدف التعرف على الخدمات التي تقدمها المؤسسة لفئة ذوي الاعاقة ولاسيما التوحديين.

وقدم محمد محمد فاضل الهاملي نائب رئيس مجلس الإدارة الأمين العام للمؤسسة بحضور ناعمة عبد الرحمن المنصوري عضو مجلس الإدارة مديرة مركز مطبعة المكفوفين للوفد نبذة مختصرة عن مؤسسة زايد وتاريخ إنشاء المركز.

وأكد أن الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة لفئات ذوي الإعاقة من خلال الدعم والرعاية المتواصلين لمختلف الأنشطة والفعاليات الخاصة بهذه الشريحة يمثل الحافز للعاملين بالمؤسسة لمزيد من الانجاز والسعي نحو مساعدة تلك الفئات العزيزة على قلوبنا جميعا للاندماج في المجتمع بصورة كاملة ليصبحوا أفرادا فاعلين في مسيرة البناء والتنمية على أرض الدولة .

وقال إن الهدف الأساسي الذي تعمل لتحقيقه مؤسسة زايد العليا هو رعاية أبنائنا من ذوي الإعاقة والتركيز على تربيتهم وتعليمهم وتدريبهم لإشراكهم بشكل فاعل وايجابي في عملية التطور والتنمية الحضارية بكافة جوانبها في دولتنا العزيزة التي توفر لجميع مواطنيها الرعاية الشاملة مؤكدا ان مؤسسة زايد تعمل تنفيذا لتوجيهات القيادة الرشيدة على تعزيز قدرات وإمكانيات هذه الفئة لتمكينهم من الاندماج في المجتمع.

وعرضت عائشة سيف المنصوري مديرة المركز الخدمات التي تقدمها مؤسسة زايد من خلال المركز لمصابي التوحد والطرق المستخدمة لعلاج تلك الفئة والعمل على تأهيلهم من خلال أحدث الطرق العلمية واستخدام الوسائل المساعدة.

وقامت روزما منصور والوفد المرافق لها بجولة في عدد من الصفوف الدراسية حيث استمعوا إلى شرح من المسؤولين بالمركز عن مختلف الخدمات المقدمة للطلاب سعيا لتحقيق هدف دمجهم في المدارس الحكومية ودمج مختلف فئات ذوي الإعاقة في المجتمع.