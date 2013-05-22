براءة ناشط كويتي من تهمة العيب في الذات الأميرية عبر "تويتر"

المحكمة ذاتها تقضي بوقف نظر قضية الناشط عياد الحربي في نفس التهمة

كتب : الأناضول منذ 3 دقائق

قضت محكمة الاستئناف الكويتية، اليوم الأربعاء، ببراءة الناشط حامد الخالدي بعد حكم أول درجة الذى صدر بحقه في وقت سابق بالحبس عامين من الشغل؛ بتهمة المساس بالذات الأميرية.

وصدر الحكم بحبس الخالدي في 31 مارس الماضي إثر إدانته بتهمة "العيب بالذات الأميرية" في تغريدات على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وفي ذات السياق، قضت المحكمة ذاتها بوقف نظر قضية المغرد عياد الحربي بعد حكم أول درجة الصادر بحقه وذلك لحين الفصل في الطعن رقم 4 لسنة 2013 والخاص بالمادة 25 من قانون الجزاء والمتعلقة بالمساس بالذات الأميرية وذلك أمام المحكمة الدستورية.

ودفع محامي المتهم بعدم دستورية المادة 25 من قانون الجزاء وهي المادة التي قررت المحكمة انتظار حكم الدستورية بشأنها.

وكانت محكمة أول درجة أصدرت حكمها في يناير الماضي بحبسه لمدة عامين مع الشغل والنفاذ على خلفية اتهامه بالعيب في الذات الأميرية من خلال عدد من التغريدات التي نسبت إليه.

وسبق أن حكمت محاكم كويتية على عدد من الناشطين المعارضين والنواب السابقين بأحكام متفاوتة بتهمة العيب بالذات الأميرية خلال الأشهر القليلة الماضية.

وتأتى أحكام اليوم لتزيد من حالة التفاؤل التي يشعر بها أنصار الحراك السياسي في البلاد علي خلفية حكم محكمة الجنح المفوضة أمس ببراءة 6 مواطنين من التهم التي وجهتها لهم وزارة الداخلية علي خلفية المشاركة في مسيرة سابقة بمنطقة الصباحية قالت الداخلية إنها غير مرخصة.