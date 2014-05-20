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المشير السيسي يحصل على 97.4 % من أصوات المصريين في لبنان

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المشير السيسي يحصل على 97.4 % من أصوات المصريين في لبنان المشير السيسي يحصل على 97.4 % من أصوات المصريين في لبنان

المشير عبدالفتاح

حصل المرشح الرئاسي المشير عبد الفتاح السيسي على 4551 صوتا في نتائج انتخابات الرئاسة المصرية المبدئية في دائرة لبنان بنسبة 97.4% من إجمالي الأصوات الصحيحة 4671 .

وأعلن السفير أشرف حمدي سفير في لبنان الليلة نتيجة الفرز المبدئي لنتيجة الانتخابات الرئاسية في اللجنة الانتخابية في السفارة المصرية في لبنان .. موضحا أن المرشح حمدين صباحي حصل على 120 صوتا بنسبة 2.6 % بينما بلغ عدد الأصوات الباطلة 65 صوتا.

وأوضح ان إجمالي الأصوات 4736 أي أن نسبة الأصوات الصحيحة 98.6 %.

وجرى فرز الأصوات في ظل وجود وسائل الإعلام ومراقب من مكتب جامعة الدول العربية في بيروت.
> أ ش أ

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