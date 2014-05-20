مصدرأمني: اصابة رئيس مباحث مدينة نصر برصاصة في القدم .. و10 إصابت في حادث جامعة الازهر

قال مصدر امني :” ان الرائد محمد الصعيدي رئيس مباحث قسم ثاني مدينة نصر اصيب بطلقة قى الساق وانه على قيد الحية حتى الان “، موضحًا ان عدد الاصابات في صفوف الشرطة ارتفع الي 10 إصابات .

واضاف المصدر لـ”اونا ” :” ان الرائد محمد الصعيدي تعرض لإطلاق نار من قبل مجهولين اثناء تواجده امام المدينة الجامعية لجامعة الازهر في فض تظاهرة لطلاب الاخوان ، حيث قام مجموعة من المجهولين باطلاق النار على الشرطة من الخلف ادت الي وقوع تلك الاصابات، وهو الان يتلقى العلاج بمستشفى الشرطة بمدينة نصر لتلقي العلاج “.

واكد المصدر أن فريق النيابة برئاسة المستشار احمد مجدي قد وصل في وقت لاحق لمستشفى الشرطة لاخد اقوال المصابين .