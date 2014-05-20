أخبار عاجلة

قمة السيسي وترامب - صور حصرية للقاء الرئيس السيسي والرئيس ترامب -
تغطية خاصة - لواء / كمال عامر : علاقات الجيش الأمريكي والجيش المصري لم تتأثر بتوجهات أوباما -
تغطية خاصة - النائبة/ داليا يوسف: مصر على قمة الأجندة الأمريكية في الحرب على الإرهاب -
الرئيس السيسي يغادر البيت الأبيض في ختام مباحثاته مع ترامب -
محافظ الأقصر يبحث الاستعدادات لموسم القمح -
رئيس الوزراء يبحث تعظيم الاستفادة من المياه الجوفية في الإنتاج الزراعي -
تغطية خاصة - عاطف الغمري: حرارة ترامب في لقائه مع السيسي خروج عن التقاليد الأمريكية -
تغطية خاصة - توم حرب: دعمنا ترامب لرئاسة أمريكا لأن أوباما كان يدعم الإيرانيين -
الدكروري يرد على تعديلات السلطة القضائية: "مفيش تعديلات واترفضت جميعاً" -
بمشاركة "عبد الغفار".. "الإنتربول" يبحث مع وزراء الداخلية العرب ملف الهجرة غير الشرعية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

مصدرأمني: اصابة رئيس مباحث مدينة نصر برصاصة في القدم .. و10 إصابت في حادث جامعة الازهر

Google+ Print
مصدرأمني: اصابة رئيس مباحث مدينة نصر برصاصة في القدم .. و10 إصابت في حادث جامعة الازهر مصدرأمني: اصابة رئيس مباحث مدينة نصر برصاصة في القدم .. و10 إصابت في حادث جامعة الازهر

جامعة الازهر- أرشيفية

قال مصدر امني :” ان الرائد محمد الصعيدي رئيس مباحث قسم ثاني مدينة نصر اصيب بطلقة قى الساق وانه على قيد الحية حتى الان “، موضحًا ان عدد الاصابات في صفوف الشرطة ارتفع الي 10 إصابات  .

واضاف المصدر لـ”اونا ” :” ان الرائد محمد الصعيدي تعرض لإطلاق نار من قبل مجهولين اثناء تواجده امام المدينة الجامعية لجامعة الازهر في فض تظاهرة لطلاب الاخوان ، حيث قام مجموعة من المجهولين باطلاق النار على الشرطة من الخلف ادت الي وقوع تلك الاصابات،  وهو الان يتلقى العلاج بمستشفى  الشرطة بمدينة نصر لتلقي العلاج “.

واكد المصدر أن فريق النيابة برئاسة المستشار احمد مجدي قد وصل في وقت لاحق لمستشفى الشرطة لاخد اقوال المصابين .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا