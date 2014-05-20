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السفير المصري في الجزائر يرفض الافصاح عن نسبة كل مرشح في الانتخابات الرئاسية

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السفير المصري في الجزائر يرفض الافصاح عن نسبة كل مرشح في الانتخابات الرئاسية السفير المصري في الجزائر يرفض الافصاح عن نسبة كل مرشح في الانتخابات الرئاسية

وصباحي

انتهت السفارة المصرية بالجزائر مساء أمس الاثنين من فرز نتيجة تصويت الجالية المصرية فى انتخابات الرئاسة المصرية .

وأشار السفير المصرى لدى الجزائر عز الدين فهمى إلى أن عدد الناخبين بلغ 541 ناخبا منها 530 صوتا صحيحا و11 صوتا باطلا.

ورفض السفير عز الدين فهمى الافصاح عن المرشح المتقدم بعد فرز الاصوات حيث اشار إلى ان هناك تعليمات من وزارة الخارجية بعدم الاعلان عن نسبة كل مرشح والاكتفاء بالاعلان عن نتيجة حصر اصوات الناخبين وعدد الاصوات الصحيحة والباطلة وأن ترسل جميع النتائج الاولية للسفارات المصرية فى الخارج إلى اللجنة العليا للانتخابات لتعلن مع النتيجة النهائية للانتخابات .

أ ش أ

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