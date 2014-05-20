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السيسي يحصد 93 % من أصوات المصريين بالسعودية و7% لصباحي

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السيسي يحصد 93 % من أصوات المصريين بالسعودية و7% لصباحي السيسي يحصد 93 % من أصوات المصريين بالسعودية و7% لصباحي

أرشيفية

في حصيلة أولية، صوت 93 % من الناخبين المصريين في المملكة العربية لصالح المرشح الرئاسي “عبد الفتاح ”، فيما حصل المرشح “حمدين صباحي” على أصوات 7 %.

وأشار بيان للسفارة المصرية بالرياض الليلة إلى أنه من بين 76 ألفا و609 ناخبين شاركوا في الانتخابات، التي استمرت لمدة خمسة أيام في الفترة من 15 إلى 19 مايو الحالي، حصل المرشح “عبد الفتاح السيسي” على أصوات 70 ألفا و267 ناخبا، فيما منح 5213 ناخبا أصواتهم للمرشح “حمدين صباحي”، بينما بلغ عدد الأصوات الباطلة 1129 صوتا.

وأوضح البيان أن إجمالي المصوتين في لجنة الرياض بلغ 39 ألفا و519 ناخبا، فيما بلغ عدد الأصوات الصحيحة 39 ألفا و 12ناخبا والأصوات الباطلة 507 ناخبين، وحصل المرشح “عبد الفتاح السيسي على 35 ألفا و963 صوتا بنسبة 92.18 % بينما حصل المرشح “حمدين صباحي” على 3049 صوتا بنسبة 7.82 %.

أما بالنسبة لـ”لجنة جدة”، فقد بلغ إجمالي المصوتين 37 ألفا و 90 ناخبا ، فيما بلغ عدد الأصوات الصحيحة 36 ألفا و468 صوتا، والأصوات الباطلة 622 صوتا، وحصل المرشح “عبد الفتاح السيسي” على 34 ألفا و304 أصوات بنسبة 94% من إجمالي الأصوات الصحيحة، بينما صوت 2164 ناخبا للمرشح “حمدين صباحي، بنسبة (6%).

وأوضح السفير عفيفي عبد الوهاب سفير جمهورية العربية في الرياض أن عملية الاقتراع تمت في هدوء ويسر، سواء في مقر السفارة في الرياض أو مقر القنصلية العامة في جدة، مشيدا بالتعاون الكبير من قبل السلطات السعودية طوال فترة الاقتراع.

كما أشاد بالسلوك الحضاري والوطني لأبناء الجالية المصرية، وهو ما ساهم في خروج الانتخابات بشكل يليق برقي وأخلاق الشعب المصري العظيم، حيث مرت عملية التصويت والفرز دون وقوع حادثة واحدة تعكر صفوها.

كما نوه السفير المصري بالجهد الكبير الذي بذله فريق العمل المشارك في العملية الانتخابية، سواء من أعضاء السفارة ومكاتبها الفنية، أو الزملاء الموفدين من وزارة الخارجية، حيث قدموا صورة مشرفة للأداء الراقي والحس الوطني، خاصة في ظل الإقبال الكبير الذي شهدته الانتخابات.
> أ ش أ

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