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الصين تعتزم تقديم قرض قيمته 500 مليون دولار للخطوط الجوية الاثيوبية لشراء طائرات

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الصين تعتزم تقديم قرض قيمته 500 مليون دولار للخطوط الجوية الاثيوبية لشراء طائرات الصين تعتزم تقديم قرض قيمته 500 مليون دولار للخطوط الجوية الاثيوبية لشراء طائرات

 

صرح مسئول كبير بشركة الخطوط الجوية الاثيوبية بأن الصينية تعتزم تقديم قرض قيمته خمسمائة مليون دولار إلى الشركة من أجل تمويل شراء طائرات من طراز بوينج .

ونقل مركز ” والتا ”  الاعلامى الاثيوبى عن هذا المسئول توضيحه أنه كان قد تم توقيع مذكرة تفاهم خلال زيارة رئيس الوزراء الصينى لاثيوبيا مؤخرا ، وأن هذه المذكرة تتعلق بتمويل شراء طائرات من طراز بوينج فقط ، ولكن يمكن توسيع نطاقها فى المستقبل لتشمل طرازات أخرى”.

وقال المسئول ” إن هذه المذكرة تعتبر واحدة من أكبر مظاهر التعاون المالى فى صناعة الطيران بين البلدين ،وإن التفاوض بشأن القرض سيجرى فى المرحلة القادمة ، وأشار إلى أن هذه تعتبر المرة الأولى التى يبادر فيها بنك صينى بتقديم تمويل إلى شركة الخطوط الجوية الاثيوبية.

أ ش أ

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