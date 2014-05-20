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غرق نجل ناطور فيللا الفنان محمود الجندي في حمام السباحة

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غرق نجل ناطور فيللا الفنان محمود الجندي في حمام السباحة غرق نجل ناطور فيللا الفنان محمود الجندي في حمام السباحة

الثلاثاء 20-05-2014 19:21

بعد أيام معدودات من تعرّض ابنة الفنّان محمود الجندي وصديقتها إلى محاولة سرقة، داخل فيللا الفنّان، لقي نجل ناطور فيللته مصرعه في حمّام السباحة على طريق الإسكندرية الصحراوية، حيث تمّ تحرير محضر بالواقعة.

وبدأت تفاصيل الواقعة عندما تلقّى اللواء كمال الدّالي مساعد وزير الدّاخلية لأمن الجيزة بلاغاً من الفنان محمود الجندي، يفيد بغرق نجل الناطور الذي يعمل بفيللته في حمّام السباحة.

وكشفت تحرّيات المقدّم محمد الشاذلي رئيس مباحث منشأة القناطر أنّ المتوفّى نجل النّاطور يبلغ من العمر 5 أعوام، ويُدعى "عبدالله السيد علي عبد الرازق"، وقد قام بالتسلل إلى حمام السّباحة، حيث غرق فيه لأنّه لا يُجيد السباحة. وقد أكدت التحرّيات عدم وجود شبهة جنائيّة في ظروف وفاته.

يُذكر أنّه في يوم الأحد الماضي اعتدى مجهولون على ابنة الفنّان محمود الجندي وصديقتها مدرّسة الموسيقى، وحاولوا قتلهما أثناء وجودهما في الفيللا نفسها؛ الأمر الذي أدّى إلى إصابة رانا محمود حسين الجندي بجرح سطحيّ في بطنها، وإصابة ريم فاروق عبد الحليم بجرح في الفخذ الأيمن.

 

 

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