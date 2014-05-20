السبكي: خسارتي في "حلاوة روح" وصلت إلى 15 مليون جنيه

أثار قرار النيابة الادارية الذي أقر بأن المخرج سامح عبد العزيز أضاف إلى فيلم "حلاوة روح" مشاهد غير مصرح بها رقابياً، جدلاً كبيراً منذ صدوره.

ومن جانبه علّق محمد السبكي منتج الفيلم على القرار قائلاً، إنه سمع به من خلال مواقع الإنترنت، مضيفاً أنه ليس مستعدا للدخول في متاهات جديدة بعد أن وصلت خسارة الفيلم حتى الآن إلى 15 مليون جنيه بسبب وقفه كل هذه المدة، وتساءل "من المسؤول عن هذه الخسارة".

و أضاف السبكي أنه في انتظار القرار بإعادة عرض الفيلم وليس الحديث من جديد عن مشاهد تم حذفها أو إضافتها.

يذكر أن التقرير جاء فيه أن النسخة النهائية للفيلم شهدت إضافة مشهد في بداية تترات الفيلم، وإضافة حوار خارج وخادش للحياء العام بين "روح وحماتها وهو مشهد الحلم الذي تقول فيه هيفاء انها تثير السيدات قبل الرجال إلى جانب الرقصة التي أدتها في الفرح الشعبي ومشهد تلصص الطفل على (روح) من النافذة واستعراض مفاتن جسدها بما يخدش الحياء العام ويخالف الآداب العامة"، بحسب ما جاء في التقرير.

إلى جانب رد فعل الطفل المثار جنسياً وتحرشه بعدها جنسياً بجسد إحدى الفتيات في الفرح الشعبي بما يخالف القوانين الرقابية، وإضافة مشاهد غير مرخص بها واستعمال ما تم استبعاده من أحداث الفيلم، وذلك بالمخالفة للقانون 430 لسنة 1955 بشأن عدم جواز إجراء أي تعديل أو تحريف أو إضافة أو حذف بالفيلم المرخص له، وعدم جواز استعمال ما قررته الرقابة على المصنفات الفنية، باستبعاده من الفيلم المرخص الفرح، ومشهد الطفلة التي تشاهد مواد مصورة على المحمول مع الأطفال في الشوارع.

كما جاء في التقرير الذي تداولته وسائل الاعلام أنّ مشهد دخول نساء الحي على روح و تمزيق ملابسها وما تخلله من حوار خادش للحياء العام، لم يكن من بين المشاهد المصرح بها رقابياً إلى جانب مشهد تعبئة الأطفال للمولوتوف واستخدامه، ومشهد ضرب رجال الحي للأطفال على أقدامهم، وهي المشاهد التي تم حذفها من نسخة العمل لمخالفتها قواعد وقوانين الرقابة وتحريضها على العنف.

كذلك مشهد اغتصاب روح والمخالف للآداب العامة كاملاً ــ الحوار والسباب والشتائم المخالفة للآداب العامة من نساء الحي الموجه لـ "روح" قبل وبعد الاغتصاب، كما جاء في التقرير.

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