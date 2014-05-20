أخبار عاجلة

قمة السيسي وترامب - صور حصرية للقاء الرئيس السيسي والرئيس ترامب -
تغطية خاصة - لواء / كمال عامر : علاقات الجيش الأمريكي والجيش المصري لم تتأثر بتوجهات أوباما -
تغطية خاصة - النائبة/ داليا يوسف: مصر على قمة الأجندة الأمريكية في الحرب على الإرهاب -
الرئيس السيسي يغادر البيت الأبيض في ختام مباحثاته مع ترامب -
محافظ الأقصر يبحث الاستعدادات لموسم القمح -
رئيس الوزراء يبحث تعظيم الاستفادة من المياه الجوفية في الإنتاج الزراعي -
تغطية خاصة - عاطف الغمري: حرارة ترامب في لقائه مع السيسي خروج عن التقاليد الأمريكية -
تغطية خاصة - توم حرب: دعمنا ترامب لرئاسة أمريكا لأن أوباما كان يدعم الإيرانيين -
الدكروري يرد على تعديلات السلطة القضائية: "مفيش تعديلات واترفضت جميعاً" -
بمشاركة "عبد الغفار".. "الإنتربول" يبحث مع وزراء الداخلية العرب ملف الهجرة غير الشرعية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

غياب السعيد يجبر الأهلي على تغيير طريقته أمام النجم الساحلي

Google+ Print
غياب السعيد يجبر الأهلي على تغيير طريقته أمام النجم الساحلي غياب السعيد يجبر الأهلي على تغيير طريقته أمام النجم الساحلي

أكد فتحي مبروك المدير الفني للأهلي أن غياب عبد الله السعيد سيؤثر بشدة على خطط الفريق أمام النجم الساحلي.

وتعرض السعيد إلى إصابة بكسر في القدم سيبعده عن الملاعب ثلاثة أشهر، وسيبدأ الغياب من مباراة النجم الساحلي المقبلة في الكونفدرالية الإفريقية.

وقال مبروك لـFilGoal.com "غياب عبد الله السعيد وضعنا في مأزق، سنضطر لتغيير طريقة اللعب أمام النجم".

وتابع "نبحث عن بدلاء لتعويض غياب عبد الله السعيد و ندرس أيضا تغيير الطريقة بحيث تتناسب مع الامكانات المتوفرة من اللاعبين".

ويلتقي الأهلي مع النجم الساحلي في سوسة بتونس يوم السبت المقبل في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع