غياب السعيد يجبر الأهلي على تغيير طريقته أمام النجم الساحلي

أكد فتحي مبروك المدير الفني للأهلي أن غياب عبد الله السعيد سيؤثر بشدة على خطط الفريق أمام النجم الساحلي.

وتعرض السعيد إلى إصابة بكسر في القدم سيبعده عن الملاعب ثلاثة أشهر، وسيبدأ الغياب من مباراة النجم الساحلي المقبلة في الكونفدرالية الإفريقية.

وقال مبروك لـFilGoal.com "غياب عبد الله السعيد وضعنا في مأزق، سنضطر لتغيير طريقة اللعب أمام النجم".

وتابع "نبحث عن بدلاء لتعويض غياب عبد الله السعيد و ندرس أيضا تغيير الطريقة بحيث تتناسب مع الامكانات المتوفرة من اللاعبين".

ويلتقي الأهلي مع النجم الساحلي في سوسة بتونس يوم السبت المقبل في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.