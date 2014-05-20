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جدو: انتظرت هدف نكانا طويلا .. وسأسجل في تونس

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جدو: انتظرت هدف نكانا طويلا .. وسأسجل في تونس جدو: انتظرت هدف نكانا طويلا .. وسأسجل في تونس

أكد محمد ناجي جدو مهاجم الأهلي أنه انتظر فك صيامه عن التهديف طويلا حتى سجل في مرمى نكانا ريد ديفلز في كاس الكونفدرالية.

وكان جدو قد سجل هدفا بعد غياب في مرمى نكانا ريد ديفلز الزامبي في افتتاح مباريات الأهلي في المجموعة الأولى لدور الثمانية لكأس الكونفدرالية.

وقال جدو في تصريحات للصحفيين "انتظرت هدف نكانا طويلا، وكنت في أشد الحاجة للعودة للتهديف".

وتابع "أتطلع لمواصلة التهديف في المباريات المقبلة، وأسجل في النجم الساحلي في تونس".

ويلتقي الأهلي مع النجم الساحلي في تونس في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس الكونفدرالية الإفريقية يوم السبت المقبل.

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