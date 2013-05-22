القمة الأوروبية تتناول مسألتي الضرائب والطاقة لتحفيز النمو الاقتصادي

كتب : ا ف ب منذ 46 دقيقة

يعقد قادة الاتحاد الأوروبي، اليوم، قمة تتناول مسألتي الطاقة ومكافحة التهرب الضريبي اللتين من شأنهما تحفيز النمو والتنافسية في القارة.

وأكد رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي هيرمان فان رومبوي: "أنهما ميدانان حاسمان بالنسبة للاقتصاد والانسجام الاجتماعيين في أوروبا".

وستبدا هذه القمة القصيرة في الساعة 11,00 تغ على أن تنتهي في الساعة 15,00 تغ، وأضاف رومبوي: "تتناول من خلال هذين المسألتين سبل جعل سياساتنا تساهم جميعا بأقصى ما يكمن في تحسين التنافسية والتوظيف والنمو".

وأضيفت مكافحة التهريب الضريبي مؤخرا إلى جدول الأعمال وأوضح فان رومبوي أنه يريد "الاستفادة من الزخم السياسي" الذي تحقق بفضل تحقيقات "أوفشوليكس" في الملاذات الضريبية والهدف منها خصوصا تشكيل جبهة أوروبية موحدة خلال قمة مجموعة الثماني المقررة مطلع يونيو.