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الزمالك: الفوز على الهلال يعيدنا لنقطة الصفر

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الزمالك: الفوز على الهلال يعيدنا لنقطة الصفر الزمالك: الفوز على الهلال يعيدنا لنقطة الصفر

أكد أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك أنه لا بديل سوى الفوز على الهلال السوداني في الجولة الثانية من دوري أبطال إفريقيا.

وخسر الزمالك مواجهته الأولى أمام فيتا كلوب الكونغولي 2-1، ويستضيف الهلال في الجولة الثانية يوم السبت المقبل.

وقال سليمان لـFilGoal.com "الخسارة أمام فيتا كلوب كانت غير مستحقة، ولكن لا يوجد قلق على مشوارنا في البطولة".

وتابع "المباراة المقبلة أمام الهلال لا بديل فيها عن الفوز، فنحن نريد حصد كل النقاط على أرضنا".

وأكمل "نتمنى ان يفوز مزيمبي أيضا على فيتا حتى يتساوى جميع فرق المجموعة عند ثلاث نقاط ونعود إلى نقطة الصفر".

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