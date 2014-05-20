أحمد حسن مكي: رفضت الزمالك والإسماعيلي احتراما للأهلي

أكد أحمد حسن مكي مهاجم أهلي طرابلس الليبي أنه رفض الجلوس مع مسؤولي الزمالك والإسماعيلي احتراما لكلمته مع الأهلي.

وقال مكي في تصريحات تليفزيونية لقناة (النهار رياضة) "كنت قد اتفقت مع الأهلي شفويا، ولكن المفاوضات بين النادي الأحمر وحرس الحدود توقفت للاختلاف حول المقابل المادي".

وتابع "تلقيت عروضا من الزمالك والإسماعيلي ولكني رفضت الجلوس معهما احتراما لكلمتي مع الأهلي".

ويلعب مكي في أهلي طرابلس على سبيل الإعارة من حرس الحدود ومازال يتبقي موسم إضافي في عقده مع الفريق العسكري.

وأضاف مكي "لدي العديد من العروض المصرية والعربية، عندما ينتهي الموسم سأدرس كل شئ وسأنتقل للنادي الذي يقدرني".