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استشهاد رئيس مباحث مدينة نصر و 3 مجندين و مواطن في إطلاق نار علي المدينة الجامعية للأزهر

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استشهاد رئيس مباحث مدينة نصر و 3 مجندين و مواطن في إطلاق نار علي المدينة الجامعية للأزهر استشهاد رئيس مباحث مدينة نصر و 3 مجندين و مواطن في إطلاق نار علي المدينة الجامعية للأزهر

قال اللواء هاني عبد اللطيف، المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية أن الرائد محمد الصعيدي رئيس مباحث قسم ثاني مدينة نصر لقى مصرعه و ثلاثة مجندين استشهدوا إثر إطلاق مجهولون النار علي نقطة ارتكاز أمني بمحيط جامعة الأزهر منذ قليل.

وأكد بيان صادر عن وزارة الصحة الحصيلة أيضًا إذ أعلنت الوزارة فى بيان صدر منذ قليل أن عدد الوفيات في الحادث هو 3 وقالت إن مواطنًا أصيب في الحادث أيضًا.

وقد تم نقل المصاب المصاب إلى مستشفى الشرطة بمدينة نصر، فيما نقلت الوفيات إلى مشرحة نفس المستشفى.

وكان مجهولون يستقلون سيارة ملاكي فضي اللون قد أطلقوا النيران علي نقطة الارتكاز الأمني المتواجدة بمحيط جامعة الأزهر بالقرب من قسم مدينة نصر ثان، وأصابوا عشر جنود وضباط من القوات المتواجدة هناك.

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