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بالصور .. ضبط 16000 كيس عصير مقلد بالدقهلية‎

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بالصور .. ضبط 16000 كيس عصير مقلد بالدقهلية‎ بالصور .. ضبط 16000 كيس عصير مقلد بالدقهلية‎

تمكنت شرطة بالدقهلية من ضبط سائق وبحوزتة 16000 كيس عصير فى حملة تموينية.

تلقى اللواء حسن عبدالحى مديرأمن الدقهلية أخطارا من أدارة شرطة التموين بشن حملة تموينية أسفرت عن ضبط سائق السيارة رقم 5189 د ى ط بناحية كمين بساط كريم الدين وذلك لحيازتة عدد 400 كرتونة عصير كوكتيل تفاح نيو بست إنتاج شركة الاهلى للصناعات الغذائية بكل كرتونة 40 كيس بإجمالى عدد 16000 كيس بإجمالى وزن 2.560 طن غير مصحوبة بأى مستندات أو فواتير تفيد مشروعية حيازتها ومقلدة لشركات أخرى بالمخالفة لأحكام القانون رقم 82 لسنة 2002 والقانون رقم 67 لسنة 2006 والقرار رقم 113 لسنة 1994 .

وتم سحب عينات من المضبوطات بمعرفة مفتش الأغذية المرافق للحملة أرسلت لمعامل الصحة للتحليل وودت النتائج تفيد بأنها غير مطابقة للمواصفات القياسية تم التحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها وتحرر عن تلك الواقعة المحضر رقم 9100 جنح مركز شربين لسنة 2014 .

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