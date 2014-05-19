شرطة دبي توفر خدمة طلب زيارة موقوف عبر الهواتف النقالة

دشنت الإدارة العامة للخدمات الذكية في شرطة دبي خدمة ذكية جديدة نجحت في توفيرها عبر الهواتف الذكية للراغبين من أفراد الجمهور بتقديم طلب زيارة لموقوف.

وتأتي هذه الخدمة انسجاما مع مبادرة حكومة دبي الذكية وامتثالا لتوجهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" ومبادرات دبي الذكية.

وقال العقيد خالد ناصر الرزوقي مدير الإدارة العامة للخدمات الذكية في شرطة دبي إن هذه الخدمة تأتي لتكمل حلقة أكثر الخدمات حيوية وإقبالا من قبل الجمهور والتي باشر فريق الإدارة العامة للخدمات الذكية وبالتعاون مع الإدارات العامة الأخرى بتحويلها إلى خدمة متوفرة عبر الهاتف.

وأكد العقيد الدكتور محمد ناصر عبد الرزاق نائب مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية لشؤون المراكز والمخافر في شرطة دبي أهمية هذه الخدمة موضحا أنها تمكن المتعامل من تقديم طلب لحجز موعد لزيارة موقوف في الأوقات المخصصة للزيارة في حال عدم وجود ما يمنع الزيارة على الموقوف في مركز الشرطة .

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