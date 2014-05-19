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كونتي مستمر مع يوفنتوس لموسم جديد

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كونتي مستمر مع يوفنتوس لموسم جديد كونتي مستمر مع يوفنتوس لموسم جديد

(إفي): أكد نادي يوفنتوس الإيطالي اليوم التمديد لموسم اضافي مع مدربه أنطونيو كونتي الذي توج مع "السيدة العجوز" بلقب الدوري في المواسم الثلاثة الماضية.

وكتب يوفنتوس في تغريدة قصيرة على حسابه الرسمي بشبكة (تويتر) الاجتماعية "أنطونيو كونتي مدربا لموسم 2014-2015".

وقالت وسائل اعلام إيطالية أن القرار جاء عقب اجتماع كونتي برئيس النادي أندريا أنجيلي والذي شهد نقاشا حول أهداف الفريق والصفقات المنتظرة.

ويأتي التمديد عقب أيام من الاحتفال بـ"الإسكوديتو" للموسم الثالث على التوالي برقم قياسي من النقاط هو من 102 نقطة.

وخلال الأيام الماضية كانت توجد شائعات حول احتمال رحيل النادي لتدريب موناكو الفرنسي

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