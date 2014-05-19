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السيسى: المصلحة الوطنية تجمع جميع مؤسسات الدولة.. والمرحلة المقبلة تتطلب سعة صدر

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السيسى: المصلحة الوطنية تجمع جميع مؤسسات الدولة.. والمرحلة المقبلة تتطلب سعة صدر السيسى: المصلحة الوطنية تجمع جميع مؤسسات الدولة.. والمرحلة المقبلة تتطلب سعة صدر

قال المشير عبد الفتاح السيسى إن “المصلحة الوطنية تجمع جميع مؤسسات الدولة “، مشيراً إلى الخريطة الجديدة التى وضعها فى برنامجه الانتخابى التى ستعمل على توفير فرص عمل جديدة فى جميع مجالات التنمية الاقتصادية.

وأضاف السيسى أن الخطة تعمل على إنشاء 26 مدينة سياحية فى جميع محافظات سنصدر ما يلزم من تشريعات لإعادة تقسيم محافظات مصر إداريا، موضحاً انه لن ينتظر البرلمان لكى ينفذ خطته التنموية.

وطالب السيسى بالحوار المجتمعى عبر وسائل الإعلام وذلك من أجل مصلحة الوطن، وستعمل مؤسستا الرئاسة والإعلام على خلق ذلك الحوار.

ووعد السيسى أن الجميع سيعمل على إنشاء دولة القانون حتى لا تحدث التجاوزات،ويجب على ضابطى القوات المسلحة والشرطة أن يكونوا قدوة للجميع.

وأكد المشير أنه يعول كثيراً على الإعلام فى توصيل الرسالة بشكل كامل لجميع أفراد المجتمع.

وشدد السيسى على أنه يرحب بالبنقد وبالرأى والرأى الأخر،ويرفض التجريح.

وتحدث عن موقعة الحرس الجمهورى،قائلاً: “لم نؤذ أحدا بعد 7/3 ولم نلمس أجد بالعكس نحن عاملنا الرئيس بكل احترام ولم نصطدم بأحد من المسؤولين وأولهم الرئيس كانوا يعاملون مثلما كانوا يعاملون كأنهم فى منصبهم”.

وأضاف السيسى أن رابعة والنهضة كانوا بؤر تصدير للعنف إلى الخارج والعالم،موضحا أنهم راعوا شهر رمضان لتجنب فض الاعتصام.

وأشار السيسى إلى أنه راهن على قبول الرئيس السابق فى إعادة طرح نفسه للاستفتاء الشعبى قبل 30 يوينو.

وقال المشير إن :”الإخوان كانوا يخططون لجلب وزير دفاع مدنى”،موضحاً أن هناك ديمقراطيات عتيدة لا تعين وزيراً مدنياً للدفاع.

وأضاف السيسى أن وزارة الدفاع أكثر تفهماً من البيت الأبيض للوضع فى مصر،مشيراً إلى أن 26 و27 يوليو كان رسالة مهمة للعالم أن ما حدث فى مصر ليس انقلاباً.

وقال السيسى :”إن أهم أسباب استدعائى للترشح هو قلق المصريين على مستقبلهم من الإخوان”.

وحول حضوره لعيد الفن قال السيسى :”انا عايز نرجع للزمن الجميل وبشكل أحسن كمان”.

وتحدث المشير عن وجود بعض التيارات الدينية ،قائلاً:”إن المجتمع متاح للجميع ولكن يجب أن يلتزموا بحدوده وقوانينه وألا يفرض ذلك على المجتمع “.

وأكد السيسى أن أعضاء حزب “النور” محبين للوطن ومدركين للمخاطر التى يعيشها الوطن،مشيراً إلى أن المصلحة الدينية تتطلب نقاش وحوار وتقنية حقيقة للخطاب الدينى السائد.

وأكد المشير على أنه لم يوافق على تقديم طعون بحق المرشح المنافس لما قدمه من تجازات بحقه ،مشيراً إلى أن المرحلة القادمة تتطلب سعة صدر وتقبل الرأى الأخر.

 

 

 

 

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