مؤتمر حاشد للمصريين الأحرار لدعم السيسى بنجع حمادى

نظم حزب المصريين الأحرار بالتعاون مع المجلس الأعلى لشورى القبائل العربية ، مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا لدعم المشير السيسى بساحة النائب هشام الشعينى بحضور الآلاف من المؤيدين للمشير فى الانتخابات الرئاسية ، وحضور لفيف من القيادات الشعبية لمحافظتى الأقصر وقنا ورموز القبائل بجنوب الصعيد.

وشهد المؤتمر ، هتافات مؤيدة للمشير منها ” تحيا مصر – تحيا مصر ” ، ” سيسى يا سيسى انت رئيسى ” ، ” سير يا سيسى واحنا معاك وكل الشعب بيستناك “.

قام المنظمون للمؤتمر ، بتوزيع أعلام صغيرة عليها صور المشير بجانب عشرات اللافتات المؤيدة لدعم السيسى.

و طالب النائب هشام الشعينى ، المنسق العام للمجلس الأعلى لمجلس شورى القبائل العربية، الجميع بالتكاتف ، والنزول يومى الانتخابات لإعطاء درس للإخوان وحلفائهم فى الغرب وأمريكا بأنَّ الشعب اختار ، موضحًا أن اختياره من اجل المرحلة القادمة لانه الشخصية القادرة على الحفاظ على هوية المصريين وتحقيق تنمية شاملة للصعيد من خلال إقامة مشروعات تنموية عملاقة تعيد دور الدولة المصرية.

قال “الشعيني” إنه ، عندما تزيد الملايين بالصناديق فإنَّ ذلك يؤدى إلى زيادة ثقة المشير ورسالة للغرب بأن الشعب يعرف يختار ، مطالبًا بان على الجميع بان يكون حملة متكاملة خلف المشير ليقف فردا واحدا خلف المشير وضد المؤامرات الإخوانية والمتربصين بأمن الوطن واستقراره

وقال النائب وائل الأمير ، عضو مجلس الشعب السابق ، إنَّ تدعيم السيسى هو تدعيم للاستقرار لدفع مصر الى الإمام فهى مرحلة حرجة من تاريخ مصر مطالبا بالتكاتف وداعيا الجميع للخروج الى اللجان لإعطاء صورة حية للعالم ان الشعب يريد السيسى وقرر اختياره.

وقال محمود النحار عضو مجلس الشعب السابق ان المشير هو الذى ساند وايد الثورة الشعبية فحظى بحب الشعب فبرنامجه الانتخابى نثق انه سيحقق الآمال لكل المصريين وخاصة بعد إعلانه عن استغلال كل ثروات وإمكانيات الصعيد وربطها بممر التنمية بالإضافة الى المشروعات القومية التى قائلا : ” نقول للسيسى إحنا وراك من أحل بناء وطن جديد وإعادة هيبة الدولة.

وأشار اللواء خالد خلف الله، عضو مجلس الشعب السابق، إنَّنا ندعم المشير السيسي قلبا وقالبا في اﻻنتخابات الرئاسية، للعبور إلى البر السليم بالبلاد، بعد ان عانت مصر خﻻل الفترة الماضية، وعانى المواطنين كثيرا، من اﻻزمات التي نرت بها البلد، ولذا نحن ندعم المشير السيسي،الزعيم الوطني الذي انقذنا من خراب البلاد.