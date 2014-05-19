بدء العمل على جزء ثانٍ من Godzilla

بعد أن اجتاح الصالات العالمية والأميركية في نهاية هذا الأسبوع، كشفت شركة Warner Bros. Pictures أنها أعطت الضوء الأخضر لإنتاج جزء ثانٍ من فيلم Godzilla منذ حوالي الأسبوع بعد أن أقنعت شركة Legendary Pictures (التي موّلت 75 في المئة من مصاريف إنتاج الفيلم مقابل 25 في المئة لشركة Warner Bros. Pictures) جميع الممثلين والمخرج Gareth Edwards بالمشاركة في الجزء الثاني. يذكر أن كلفة إنتاج الفيلم هي 160 مليون دولار وقد جمع الفيلم عالمياً في أول أربعة أيام عرض 196.2 مليون دولار منها 93.2 مليون دولار في الصالات الأميركية و 103 مليون دولار خارج الصالات الأميركية. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه اليوم هو: هل ستشاهدون الجزء الثاني من Godzilla؟