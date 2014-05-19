أخبار عاجلة

قمة السيسي وترامب - صور حصرية للقاء الرئيس السيسي والرئيس ترامب -
تغطية خاصة - لواء / كمال عامر : علاقات الجيش الأمريكي والجيش المصري لم تتأثر بتوجهات أوباما -
تغطية خاصة - النائبة/ داليا يوسف: مصر على قمة الأجندة الأمريكية في الحرب على الإرهاب -
الرئيس السيسي يغادر البيت الأبيض في ختام مباحثاته مع ترامب -
محافظ الأقصر يبحث الاستعدادات لموسم القمح -
رئيس الوزراء يبحث تعظيم الاستفادة من المياه الجوفية في الإنتاج الزراعي -
تغطية خاصة - عاطف الغمري: حرارة ترامب في لقائه مع السيسي خروج عن التقاليد الأمريكية -
تغطية خاصة - توم حرب: دعمنا ترامب لرئاسة أمريكا لأن أوباما كان يدعم الإيرانيين -
الدكروري يرد على تعديلات السلطة القضائية: "مفيش تعديلات واترفضت جميعاً" -
بمشاركة "عبد الغفار".. "الإنتربول" يبحث مع وزراء الداخلية العرب ملف الهجرة غير الشرعية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

بدء العمل على جزء ثانٍ من Godzilla

Google+ Print
بدء العمل على جزء ثانٍ من Godzilla بدء العمل على جزء ثانٍ من Godzilla

الإثنين 19-05-2014 21:30

بعد أن اجتاح الصالات العالمية والأميركية في نهاية هذا الأسبوع، كشفت شركة Warner Bros. Pictures أنها أعطت الضوء الأخضر لإنتاج جزء ثانٍ من فيلم Godzilla منذ حوالي الأسبوع بعد أن أقنعت شركة Legendary Pictures (التي موّلت 75 في المئة من مصاريف إنتاج الفيلم مقابل 25 في المئة لشركة Warner Bros. Pictures) جميع الممثلين والمخرج Gareth Edwards بالمشاركة في الجزء الثاني. يذكر أن كلفة إنتاج الفيلم هي 160 مليون دولار وقد جمع الفيلم عالمياً في أول أربعة أيام عرض 196.2 مليون دولار منها 93.2 مليون دولار في الصالات الأميركية و 103 مليون دولار خارج الصالات الأميركية. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه اليوم هو: هل ستشاهدون الجزء الثاني من Godzilla؟

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي