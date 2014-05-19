فنانون يعبّرون عن استيائهم من المخرج فيصل يماني

أكّد الفنان عبد الرحمن عزت رغبته مخاطبة شركة أرامكو، بعد أنّ تمّ استبعاده بصورة مفاجئة عن المشاركة في المشاهد الدراميّة، التّي تمّ عرضها أثناء حفل افتتاح ستاد الملك عبد الله بجدة. وأفاد عزّت بأنّه أجرى العديد من البروفات، وأخذ منه ذلك الكثير من الجهد والوقت، ثمّ قُبيل الحفل، تمّ استبعاده بصورة تحمل الكثير من الغرابة. وقد علّق على ذلك بالقول: "إنّ ما حدث أمرٌ مستغرب، وأخصّ بالذكر هنا المخرج فيصل يماني، الذي أعاتبه لعدم القيام بنفسه بإبلاغي عدم رغبته في استمراري بالمشاركة معهم. وكان يفترض به أن يتّصل بي شخصياً. فلماذا يتوارى عن مصارحتي، ويصلني خبر عدم رغبتهم في مشاركتي، من خلال رسالة نصّية، تلقيتها من الممثل محمد الزهراني". وأضاف عبد الرحمن: "لكن بصراحة، لن أسكت عن هذا الأمر، وأنا بصدد الوصول إلى مخاطبة المسؤولين في أرمكو لأقدّم لهم شرحاً تفصيلياً لما حدث".

ويبدو أنّ تداعيات المشاركة في المشاهد الدرامية والأوبريت الفنّي الذي تمّ تقديمه أثناء افتتاح ستاد الملك عبد الله قد أخذ منحنيات جديدة، حين بدأت بوادر، من بعض الفنّانين المشاركين، كذلك من الفرق الشعبية، تقديم شكاوى بخصوص عدم استلامهم حقوقهم المادية من المخرج تحديداً. ويتردّد أنّ أحد الممثلين المشاركين قد كلّف محامياً، لرفع دعوى عليه، منوّهاً بأنّ الموضوع سوف يكشف الكثير من خفاياه خلال الأيام المقبلة، خصوصاً أنّ المخرج تجاهل الكثير من الاتفاقات بينهما. لكن الممثل رفض الإفصاح عن اسم المحامي أو أيّ تفاصيل، إلا بعد أن تأخذ القضية مجراها القانوني.

لكن مما يبدو أنّ ذلك لم يكن السبب الرئيسيّ لحالة الاستياء من المخرج، إذ هناك ردود أفعال أيضاً حول طريقة ظهور المشاهد الدرامية في يوم الافتتاح، وهو ما علّق عليه مجدي القاضي، الذي شارك فيه كممثل، وكمخرج تلفزيونيّ معروف أيضاً، فقال: "أعاتب مخرج الأوبريت السعودي فيصل يماني في بعض الأمور التّي تسبّبت في بعض الظّهور السلبي للأوبريت والمشاركين في المشاهد التمثيلية، منها عدم استعانته بمخرجين مساعدين، وذلك للتنظيم والإشراف على طاقم عمل الممثلين، فرأينا في بعض المشاهد، أنّ ممثلاً اصطدم بزميله أثناء السَير لأداء مشاهد الحوار". وعبّر القاضي عن استيائه بالقول: "لقد أصابنا الضغط أنا والفنان الكبير محمد حمزة قبل الحفل بيومين جرّاء عدم الاكتراث بكلامنا، وهالنا ما رأينا من مؤشرات على الإخفاق الإخراجي الذي سيحدث. وهذا ما حدث بالفعل".

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