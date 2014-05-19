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وفاة المصوّر السينمائي غوردن ويليس‬‎

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وفاة المصوّر السينمائي غوردن ويليس‬‎ وفاة المصوّر السينمائي غوردن ويليس‬‎

الثلاثاء 20-05-2014 21:40

توفّي المصوّر السينمائي الشّهير Gordon Willis الملقّب بأمير الظّلام يوم الأثنين عن عمر 82 عاماً، حسب ما أفادت به مصادر مقرّبة.

 

ولقد لُقّب المصور بأمير الظّلام في السبعينات بسبب اللمسة الخاصّة التّي كان يضيفها على الأفلام التي كان يصورها، حيث حصلت بعضها على 19 جائزة أوسكار وترشّح البعض الأخر لـ39 مرّة لنيل جائزة أفضل صورة، أهمها فيلم "The Godfather" و"Annie Hall". ولكنّ Willis لم يحصل شخصياً على جائزة أوسكار لكنه ترشّح مرتين للجائزة، وحصل على جائزة شرف في العام 2009.

 

ولقد تعامل المصور مع أهم المخرجين في تصوير أفلامه مثل المخرج العالمي Woody Allen حيث كان أوّلها فيلم" Broadway Danny Rose" الذي صوّر بالأبيض والأسود. وتقاعد Willis في العام 1997.

 

 

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