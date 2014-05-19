نوير ولام جاهزان للمونديال رغم إصابات نهائي كأس ألمانيا

برلين، (إفي): أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني اليوم أن لاعبيه مانويل نوير وفيليب لام لم يتعرضا لاصابات خطيرة في نهائي كأس ألمانيا لكرة القدم أول أمس السبت أمام بروسيا دورتموند.

وأشار النادي إلى أن كل من نوير ولام سينضمان إلى معسكر المنتخب، وذلك بعدما ذكرت وسائل اعلام أن اصابة نوير قد تكون خطيرة.

وعولج الحارس من قبل الجهاز الطبي للنادي البافاري أكثر من مرة خلال المباراة التي فاز بها بايرن بهدفين نظيفين ليحرز الثنائية المحلية.

وخضع الحارس بعدها لفحوصات طبية ونشرت له صور وذراعه في جبيرة مما أثار قدرا كبيرا من القلق.

وتلعب ألمانيا في المجموعة السابعة التي تضم البرتغال وغانا والولايات المتحدة.