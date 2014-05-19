نقيب الفلاحين: "السيسى" أنقذ البلاد من نظام "الإخوان"

واصلت النقابة العامة للفلاحين، مؤتمراتها الشعبية لدعم المشير عبدالفتاح السيسى، حيث عقدت مؤتمرها الثالث، بمدينة زفتى بمحافظة الغربية، برئاسة الحاج أسامة الجحش نقيب عام الفلاحين، ضمن سلسلة مؤتمرات النقابة الشعبية فى مختلف محافظات مصر لدعم المشير لرئاسة الجمهورية.

وقال الجحش ، فى كلمته أمام المؤتمر إن أن المشير لن يترشح من تلقاء نفسه أو حبًا فى سلطة أو طامعا فيها كما يدعى البعض، بل إنصاع لأمر الشعب المصرى الذى يرى فيه أنه الذى أنقذ البلاد من جماعة الإخوان المسلمين.

وأضاف الجحش :" الشعب المصرى هو من استدعى المشير عبد الفتاح السيسى ليقود دفة البلاد إلى الأمام، لافتًا أنه قائد بمعنى الكلمة وجميع أطياف الشعب تعلق أمالها عليه، لأن المخاطر والتحديات التى تواجهها مصر تجعل منه القائد الوحيد الذى يمكن أن يعيد مصر إلى مكانتها الطبيعية كمنارة حضارية للعالم ورائدة للتقدم فى المنطقة.

وناشد نقيب الفلاحين الجميع بضرورة حشد المواطنين بكثافة فى يومى الانتخابات للأدلاء بأصواتهم حتى تكتمل خارطة الطريق، ونبدأ مرحلة البناء، مشيرًا إلى أنه لايجب أن نستمع لبعض المغرضين الذين بدأوا يرددون نغمة "ناجح ناجح" لأن هذا كلام لا يهدف إلا لتعطيل المسيرة الديمقراطية لأن النتيجة تحسمها جموع المواطنين، وشارك فى المؤتمر ممثلون عن حملة المشير عبد الفتاح السيسي، وماجدة الخولى نائب رئيس الاتحاد النوعى لنساء مصر، وعدد من ممثلى الحركات والحملات المؤيدة للمشير السيسى بمحافظة الغربية.

وأوضح الجحش أن المشير عبدالفتاح السيسي، قام بدور وطنى عظيم من أجل الحفاظ على الدولة الوطنية التى ظلت مختطفة لمدة عام على أيدى الجماعة الإرهابية، ولم يأبه للأخطار التى كانت من الممكن أن يتعرض لها ولم تهمه حياته للحفاظ على مصر من خطر التقسيم والطائفية، موضحًا أن أمريكا كانت تريد تقسيم مصر إلى 3 دويلات صغيرة.

وأكد الجحش، أن كل فلاحين مصر هم أعضاء فى حملة المشير عبدالفتاح السيسي، لحشد كافة المواطنين من جيرانهم واصدقائهم ومعارفهم ومن يجدونه أثناء مرورهم بالشارع، للتصويت فى الانتخابات الرئاسية لصالح المشير، مؤكدًا على مساندته فى معركته الانتخابية، ومن بعدها مساندته بالعمل والإنتاج حتى تنهض مصر، وتخرج من عثرتها.